نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مكاني كيف تحجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكاني فتحت باب الحجز أمام الأفراد الراغبين في شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي عن عودة المشجعين بشكل كامل في الاستاد وذلك لمؤازرة المشجعين للفرق، وقد أعلنت مكاني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أنه تم إتاحة حجز التذاكر للمشجعين من كلا الفريقين وذلك حتى يمكنهم مشاهدة المباراة في الاستاد وتشجيعهم لفريقهم المفضل بشكل رياضي وحضاري.

منصة مكاني أحجز الآن تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين:-

مباراة مرتقبة ينتظرها جمهور ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وذلك لقوة هذه المباراة والتي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي سوف تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 29 أكتوبر 2021 على استاد ملعب الأمير عبد الله بن فيصل في مدينة جدة، حيث من المنتظر أن لا تخلو من الاثار والتشويق نظراً للمنافسة الكبيرة بين الفريقين الكبيرين حيث فارق النقاط بينها 4 نقاط، فنادي الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة. بالخطوات الآتية:-

الدخول على منصة مكاني.

قم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة مكاني أو قم بإنشاء حساب جديد.

قم باختيار عدد التذاكر المطلوب شراؤها.

قم بتعيين الفئة المرغوبة واختيار وسيلة الدفع الالكتروني.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين حضور جماهيري كبير من قبل المشجعين لكل الفرق وخاصة فريقي الأهلي والهلال، وذلك نظراً لحساسية المنافسة الشديدة بين فرق الدوري السعودي للمحترفين على اختلاف فرق الدوري، فكل فريق من فريق الدوري السعودي للمحترفين يمتلك كوكبة من اللاعبين لديهم مهارات عالية في كل مراكز الملعب سواء في خط الدفاع أو الهجوم أو الوسط.

وتكتسب مباريات الدوري السعودي للمحترفين أهمية كبرى لدى المشجعين، حيث يمتلك كل فريق من فرق الدوري السعودي الالاف من المشجعين، والذي يقومون بمؤازرة فريقهم في كل المباريات، لتحقيق الفوز على المنافس الأخر، ولهذا فعند قيام منصة مكاني بفتح باب حجز تذاكر مشاهدة المباريات، يكون هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على حجز تذاكر مشاهدة المباريات، مثلما حدث في مباراة منتخب السعودية مع منتخب اليابان في تصفيات الجولة الثالثة من المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر.