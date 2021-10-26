نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والإسماعيلي هي أحد أهم المباريات التي ينتظرها العديد من مشجعي كرة القدم سواء للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي وأيضاً لفريق الإسماعيلي. حيث يلتقي الفريقين خلال الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد. ومن المعروف أن مباريات كرة القدم بين فريقي الأهلي والإسماعيلي ذات طابع خاص , حيث تتصف المباراة بالحماسة الشديدة بين اللاعبين سواء كانوا من الشياطين الحمر (النادي الأهلي) أو لاعبي الدراويش , برازيل مصر, (النادي الإسماعيلي). وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي , ما هو موعد المباراة وما هي القنوات الناقلة.

مباراة الأهلي والإسماعيلي وما هو موعد المباراة

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب أن مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27/10/2021 علي ملعب إستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية, كما تم الإعلان عن أنه سيتم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت والتي لها حق إذاعة جميع مباريات الاتحاد المصري سواء كانت لكرة القدم أو غيرها من الرياضات الأخري.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت أن التردد الجديد لعام 2021 هو (11861) ومعدل الترميز (27500) وأن الاستقطاب هو (3/4) عي القمر الصناعي المصري النايل سات.

وتعد المباراة التي ستجمع الفريقين هي واحدة من أهم المباريات التي ستجمع الفريقين والتي ستاتي بعد مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والحرس الوطني بمباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وقد حقق الفريق الأول للنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً علي نظيره نادي الحرس الوطني بنتيجة (6 – 1). ولذلك فيسعى النادي الأهلي علي الاستمرار في التألق والفوز وتحقيق النصر في كل المباريات والحفاظ علي الروح الرياضية العالية. كما يسعى الفريق الأول للدراويش لإثبات نفسه من بداية الموسم حتي لا يتعرض لأزمة كما حدث بالعام السابق قبل وصول المدر الفني ذو الخبرة العالية الكابتين إيهاب جلال الذي قام بعمل تغيير جذري في طريقة لعب النادي الإسماعيلي وأنقذه من الهبوط ليظهر برازيل مصر بالصورة اللائقة والي اعتادها مشجعي كرة القدم في مصر.