موعد مباراة الزمالك وأنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي العربي على موعد مسا اليوم الثلاثاء مع مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، والتي سيستضيفها ملعب الدفاع الجوي، ويتم بثها على قناة أون تايم سبورت مباشرة .

سيخوض نادي الزمالك هذه المباراة متحفزا بفوزه في المباراة التي أجراها مع توسكر الكيني، حيث سيسعى لتحقيق الفوز على خصمه لحصد بنقاط المباراة، فيما سيدخل إنبي هذا اللقاء الكروي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصمه الزمالك .

موعد مباراة الزمالك وأنبي والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

ملعب الدفاع الجوي

تبث المباراة على قناة أون تايم سبوت