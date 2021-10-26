نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة وطريقة حجز تذاكر المباراة عبر مكاني Makani في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي في الدوري السعودي، حيث ينتظر الآف الأشخاص من مشجعي كرة القدم السعودية مباراة الديربي التي ستكون بين الأهلي السعودي ونادي الهلال، والتي تعتبر واحدة من أكثر الديربيات العربية تشويقا بين فرق كرة القدم، وسنتابع معكم في هذا المقال موعد المباراة، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين، وكيفية حجز تذاكر المباراة عبر منصة مكاني للتذاكر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الهلال والأهلي

وينتظر مئات المتابعين لكرة القدم في الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية وبالأخص مشجعي الهلال والأهلي في المملكة تلك المباراة، والتي ستقام من ضمن منافسات الجولة العاشرة في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز دوري الأمير محمد بن سلمان MBS.

وستقام مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في يوم 29 أكتوبر 2021، وهو يوم الجمعة الموافق هجريا 23 ربيع الأول للعام 1443 هجريا.

وستقام المباراة في المواعيد التالية، فتابعوا معنا:

الساعة السابعة وخمسين دقيقة 7:50 مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة وخمسين دقيقة 6:50 العشاء، بتوقيت القاهرة.

الخامسة وخمسين دقيقة 5:50، بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 8:41 مساء، بتوقيت غرينتش GMT.

وكانت ستقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ولكن تم تغيير الملعب الذي سيقام به المباراة لملعب عبدالله الفيصل بمدينة جدة، وهذا ما سيهم الأشخاص الذين ينوون متابعة المباراة في الملعب.

القنوات الناقلة لمبارة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

وسيتم نقل المباراة بشكل رسمي على قناة من قنوات سلسلة ssc sport، حيث ستنقل المباراة على القناة التالية:

قناة ssc sport 1.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي

ونتابع معكم قائمة أسعار المباراة والتي ستقام الجمعة القائمة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، والأسعار كالتالي:

سعر التذكرة الموحد: 40 ريال.

الفئة الفضية: 150 يال.

الفئة الذهبية: 300 ريال.

أعلى فئة : 500 ريال

وسيمكنكم حجز التذاكر الخاصة بكم بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال منصة مكاني، فتابعوا لتتعرفوا على كيفية حجز التذاكر.

طريقة حجز التذاكر من منصة مكاني makani