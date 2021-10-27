نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر كأس العرب فيفا 2021 وكيفية الحجز بالخطوات خطوة بخطوة ولكن مجاناً 100% في المقال التالي
رابط حجز تذاكر كأس العرب فيفا 2021 وكيفية الحجز بالخطوات خطوة بخطوة ولكن مجاناً 100% هذا ما نقدمه إليكم، حيث يود الكثير من المشجعين في التعرف على رابط حجز تذاكر كأس العرب فيفا 2021، حيث سوف يقام هذا الحدث الفريد الأول من نوعه بدولة قطر العربية في نفس الملاعب التي سوف تقام عليها بطولة كأس العالم 2022 في صيف العام القادم، وتواصل دولة قطر في إعداد التجهيزات بشكل مكثف لضمان إنجاز الأعمال الخاصة بالبنية التحتية لاستضاف تلك البطولات بشكل رائع كما هو مخطط له.
رابط حجز تذاكر كأس العرب فيفا 2021
صرحت اللجنة الدولية المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا 2021 عن فتح شبابيك بيع التذاكر الخاصة بالمباريات في البطولة التي سوف تقام ولأول مرة ضمن إجماع رسمي ودولي، كذلك سوف يتم فتح باب لحجز التذاكر بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي الذي قامت بإعداده اللجنة الدولية لكرة القدمFIFA .
كيفية حجز تذاكر كأس العرب فيفا 2021
يمكنك الأن حضور ومشاهدة مباريات الأندية العربية في بطولة كأس العرب المعتمد بشكل رسمي ولأول مرة من قبل FIFA الدولية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الحصول على حساب خاص بمنصة فيفا للتمكن من الدخول على رابط الحجز مع العلم أن الاشتراك مجاني تمامًا.
- بعد إتمام عملية تسجيل الدخول على منصة فيفا سواء بالاشتراك الجديد أو تسجيل الدخول يتم التوجه للرابط المباشر الخاص بشراء التذاكر.
- قم باختيار البلد التي ترغب في شراء التذاكر منها للتمكن من حضور المباريات القادمة بين البلدات التي تظهر أمامك على الشاشة.
- بعد ذلك يجب عليك اختيار فئة التذكرة التي تود في شرائها على حسب الحالة الصحية الخاصة بك وفي الأغلب يكون (الاختيار الأول).
- قم بالضغط على هذا الخيار مع تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها حيث تتمتع كل فئة من التذاكر بسعر خاص بها.
- يعد أدنى سعر لتذاكر كأس العرب 2021 هو 50 ريال قطري والأعلى هو 100 ريال قطري.
- كذلك سوف تتمكن من شراء العديد من التذاكر الخاصة بمباريات المنتخب الذي تفضله بالدور الأول (دور المجموعات).
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