تشكيل الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي في الدوري // اليوم الصفقات الجديدة تزين التشكيل تاو وميكيسوني

بنسبة كبيرة أستقر المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي في أفتتاح مباريات المارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبح جميع اللاعبين متاحين أمام المدير الفني، بعد أن منع اللاعبون من المشاركة الأفريقية في الدور التمهيدي بسبب عدم تسجيلهم، واليوم في الدوري المحلي لا توجد أي عقبات من لعب أي فرد من أفراد الفريق بإستثناء المصابين، والتي يأتي على رأسهم حارس مرمى الفريق الأساسي الكابتين محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

أستقر موسيماني على الدفع بنجم الفريق القادم من الدوري الانجليزي اللاعب بيرسي تاو، بعد أن شفي اللاعب تماماً من الإصابة التي لحقت به منذ أنضمامه مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، وخضع بعدها للعلاج حتى تماثل للشفاء تماماً وشارك في التدريبات الجماعية الفترة الماضية بكفاءة كبيرة، كما سيكون متواجد أيضاً اللاعب ميكسوني، الذي شارك مع الفريق في مباريات الكأس الماضية وظهر بمستوى جيد وفيما يلي التشكيل المتوقع.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاسماعيلي اليوم

حراسة المرمى ” علي لطفي”.

الدفاع ” علي معلول، أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بانون”.

الوسط ” السولية، ديانج، قفشة، الشحات، ميكيسوني”.

الهجوم ” محمد شريف”.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تنطلق صفارة حكم المباراة اليوم الأربعاء، الموافق 2021/10/27 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أهم غيابات الأهلي اليوم عن المباراة

يغيب عن الأهلي اليوم العديد من نجوم الفريق إما بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، طبقاً لرؤية المدير الفني وأهم الغيابات بسبب الإصابة كلاً من، الحارس الأول محمد الشناوي، واللعب وليد سليمان، صلاح محسن، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر”، أما اللاعبون المستبعدون لأسباب فنية هم ” رامي ربيعة، محمد محمود، محمود وحيد، كوكا”.

بطاقة المباراة