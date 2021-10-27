موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب تيريزا ريفيرو مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني، مساء اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بريميوم بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي .

سيسعى نادي برشلونة خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز ضد خصمه فاليكانو لتعويض خسارته في مباراة الجولة العاشرة التي جمعته مع ريال مدريد ومصالحة جماهيره، ويدخل برشلونة هذا اللقاء الكروي محتلا المركز 9 من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يخوض نادي رايو فاليكانو هذه المباراة محتلا المركز 7 برصيد 16 نقطة .

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد رايو فاليكانو

من المتوقع أن تتضمن تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم اللاعبين الآتية أسماؤهم :

نيتو في حراسة المرمى ، أما خط الدفاع فسوف يضم كل من مينجويزا، آراخو، لينجليه، جوردي ألبا، فيما سيلعب في خط الوسط : فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، أما خط الهجوم فسيتشكل من : عثمان ديمبيلي، ميسي، جريزمان