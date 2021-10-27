موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الاسباني

مباراة برشلونة اليوم في الدوري الأسباني ستجمعه ضد فريق رايو فاليكانو خارج ملعبه، وبالتحديد على ملعب تيريزا ريفيرو معقل فاليكانو، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الليغا التي تشهد مباريات أخرى قوية في نفس الجولة، حين يخرج فريق إشبيلية لملاقاة ريال مايوركا على ملعبه، ويلعب فالنسيا خارج الديار ضد فريق ريال بيتيس، ويستضيف فريق ريال مدريد على ملعبه فريق أوساسونا، بالإضافة إلى إقامو موعد مباراة برشلونة ورياو فاليكانو اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الكتالوني برشلونة في مهمة صعبة خارج الديار ضد فاليكانو، ساعياً لتحقيق الفوز، وتناسي الخسارة الأخيرة التي تلقاها منذ أيام في الكلاسيكو ضد فريق ريال مدريد، ليتلقى الخسارة الرابعة على التوالي في الكلاسيكو في حدث تاريخي لم يتحق منذ سنوات طويلة، ويفشل في تحقيق الفوز الخامس ضد ريال مدريد في كافة المنافسات في المباريات الأخيرة، وقد أقيمت المباراة على ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا الذي استقبلت شباكه هدف في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق ألابا، وفي الثواني الأخيرة من المباراة أضاف أغويرو هدف للبارسا، وأضاف لوكاس فاسكويز هدف للميرنجي ليقتنص ثلاث نقاط هامة يرفع بها رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن سوسيداد المتصدر.

برشلونة بتلك الخسارة فقدت ثلاث نقاط، ليتجمد رصيد كومان ورفاقه عند 15 نقطة جمعها من خوض تسع مباريات، حقق فيها أربع انتصارات، وتعادل في ثلاث، وخسر مبارتين، بينما منافسة رايو فاليكانو يتفوق على الفريق الكتالوني بفارق نقطة وحيدة، حيث يمتلك حالياً 16 نقطة جمعها من خوض عشر مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر أربع مباريات، والفريق في آخر مبارياته تلقى الخسارة ضد ريال بيتيس خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

17:00 توقيت جرينتش.

18:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

19:00 توقيت مصر، وليبيا.

20:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، سوريا، الأردن، والبحرين.

21:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو