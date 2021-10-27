موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، المقامة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الأسباني، التي يتواجد فيها فريق الريال حالياً في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن متصدر الترتيب ريال سوسيداد، مع وجود أفضلية كبيرة للميرنجي لخوضه مباراة أقل من سوسيداد، ويأمل رفاق أنشيلوتي في مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط للانقضاض على صدارة الترتيب، والعودة لمنصات التتويج في البطولة التي يحمل لقبها فريق أتلتيكو مدريد، وينطلق موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد أوساسونا في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز، منتشياً بتمكنه من التغلب على الفريق الكتالوني برشلونة في الكلاسيكو بآخر مبارياته، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بهدفين سجلهما كلاً من ديفيد ألابا، ولوكاس فاسكويز مقابل هدف سجله أغويرو للبارسا، ليعود رفاق أنشيلوتي للانتصارات في الليغا من جديد، بعد الخسارة التي تلقاها ضد إسبانيول خارج الديار بهدفين مقابل هدف وحيد سجله كريم بنزيمة، والتي تلقاها عقب خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا ضد تشيريف المولدوفي بنفس النتيجة، قبل أن يستعيد التوازن فيما بعد بانتصارين على التوالي، أولهما اكتسح فيه شاختار الأوكراني في التشامبيونزليج خارج ملعبه بخماسية دون رد، والأخير ضد البارسا في كلاسكيو الأرض.

الميرنجي يمتلك حالياً 20 نقطة في رصيده جمعها من خوض تسع مباريات، تمكن فيها من تحقيق ست انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة، بينما منافسه أوساسونا يؤدي موسم جيد حتى الآن متواجداً في المركز السادس برصيد 18 نقطة جمعها من خوض عشر مباريات حقق فهيا خمس انتصارات، وتعادل في ثلاث، وخسر مبارتين، والفريق يأمل في استعادة نغمة الانتصارات عقب التعادل المخيب للآمال في آخر مبارياته، حين استضاف غرناطة، وظل متقدماً بهدف أفيلا طوال المباراة حتى اقتنص الضيوف التعادل بهدف في الثواني الأخيرة عن طريق مونتورو.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

7:30 توقيت جرينتش.

8:30 توقيت الجزائر.

9:30 توقيت مصر، والسودان.

10:30 توقيت مكة المكرمة، اليمن، الأردن، العراق، وفلسطين.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واوساسونا