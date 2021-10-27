موعد مباراة أهلي جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل تفاصيل قمة الجولة العاشرة

تترقب الجماهير السعودية بكافة طوائفها موعد مباراة أهلي جدة والهلال، في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين اللقاء المرتقب منقول عبر شاشة قنوات SSC HD 1، وتلعب المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وكان الأهلي قد طرح تذاكر اللقاء عبر تطبيق مكاني السعودي وفي بضع ساعات كان قد تم حجز 20 ألف تذكرة نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين، وأعلنت إدارة الأهلي عن أسعار التذاكر التي تبدأ ب 40 ريال، وتنتهي ب 500 ريال للفئة المتميزة، وفيما يلي الموعد وترتيب الفريقين في الجدول.

موقف الفريقين في الدوري قبل اللقاء

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعهم من لعب 9 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الخسارة في مباراتين سجل مهاجموه 12 هدف وسكنت شباكه 11 هدف، أما الهلال السعودي فيحتل المركز الرابع قبل بداية اللقاء برصيد 15 نقطة، من لعب 7 مباريات فقط حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات، سجل مهاجموا الهلال 12 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 9 5 3 1 21 8:13 5 18 2 الاتحاد 9 5 2 2 21 8:18 10 17 3 الشباب 9 4 3 2 21 11:16 5 15 4 الهلال 7 4 3 0 23 8:12 4 15 5 الفيحاء 8 4 1 3 22 8:10 2 13 6 النصر 7 4 0 3 23 9:13 4 12 7 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 8 الأهلي 9 2 5 2 21 11:12 1 11 9 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 10 الرائد 9 3 2 4 21 15:13 -2 11 11 الحزم 9 2 4 3 21 11:9 -2 10 12 الإتفاق 9 2 4 3 21 18:13 -5 10 13 أبها 9 3 1 5 21 19:11 -8 10 14 الباطن 9 2 3 4 21 11:7 -4 9 15 الطائي 8 2 1 5 22 11:8 -3 7 16 التعاون 9 0 4 5 21 22:13 -9 4

موعد مباراة أهلي جدة والهلال القادمة

16.50 بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.50 : بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.

18.50 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

19.50 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين.

20.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الهلال

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

الدفاع ” عبد الباسط هندي، محمد خبراني، اليوسكي، بيريرا”.

وسط الميدان ” نوح الموسى، الجهني، الحسن نداو، براداريتش، المؤشر”.

الهجوم ” عمرو السومة “.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف “.

الدفاع ” الشهراني، أل بليهي، جانج هيون سو، العليان”.

الوسط ” الدوسري، جوستافو، موسى ماريغا”.

الهجوم ” جوميز، ماتيوس بيريرا، الدوسري”.

مباراة أهلي جدة والهلال وتاريخ المواجهات

تقابل الفريقين في مسابقة الدوري السعودي قبل هذا اللقاء في 98 مباراة، كان نصيب الهلال من الفوز في 45 مباراة، بينما فاز قلعة الكؤوس في 24 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة جمعت الفريقين، سجل الزعيم 133 هدف في شباك الراقي، بينما سجل الأهلي 93 هدف في مرمى الهلال.

مباراة أهلي جدة والهلال القادمة