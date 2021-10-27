نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والحزم القادمة الخميس 28 أكتوبر والقنوات الناقلة في دوري كأس محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الاتحاد والحزم القادمة، والمقرر لها الخميس الموافق 28 أغسطس 2021، حيث يحتضن ملعب نادي الحزم مباراة الاتحاد القادمة في الدوري ضد الحزم، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يدخل العميد المباراة باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حتى يرفع رصيده إلى النقطة 20 واستعادة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الاتحاد المباراة ساعياً بكل قوة نحو الفوز وانتزاع الثلاث نقاط، وانتزاع صدارة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، حيث يحتل العميد المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري نادي ضمك ولديه 18 نقطة، فقد خاض الاتحاد 9 مباريات حتى الآن استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تقاسم نقاط المباراة بالتعادل في مبارتين، وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، وأحرز لاعبوه 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف، يمتلك الاتحاد أقوى هجوم في الدوري بفضل خبرة لاعبيه.

في المقابل يدخل الحزم اللقاء برغبة قوية وأكيدة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط، رغم صعوبة اللقاء وقوة المنافس، لكن الحزم يسعى لتعديل وضعه بجدول المسابقة، ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 9 مباريات، فقد استطاع تحقيق الفوز في مبارتين، بينما تعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة من الفريقين، حيث يسعى كل فريق لحسم المباراة لصالحه والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والحزم

يحتضن ملعب الحزم مباراة الاتحاد والحزم القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:05:- الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

18:05:- السادسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

19:05:- السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

15:05:- حسب التوقيت العالمي :جرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة

كما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc الرياضية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما أنها تمتلك نقل العديد من المباريات والبطولات، التي تهم الشارع الرياضي داخل المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية لمتابعة الدوري السعودي.

بطاقة مباراة الاتحاد والحزم