انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي.. فى بداية مشوار الفريقين بالدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعي الكرة المصرية فى كل مكان، أنتم على موعد مع مباريات الدوري المصري الممتاز فى نسخته الـ63، حيث تقام مباراة هامة فى الدوري وهي الأولي للفريقين فى بداية مشوار الدوري المصري، وهي مباراة الاهلي والاسماعيلي، وتقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر الجاري، ونعرض عليكم نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي . نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي نعرض عليكم نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، فى أولي مباريات الفريقين بالدوري المصري الأهلي — الاسماعيلي 3 – 0 الشوط الأول: الدقيقة 19 : احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميكيسوني داخل منطقة جزاء الاسماعيلي، بعد الاشتراك مع مدافع الفريق مروان صحراوي، احرزها اللاعب “ علي معلول ” .

” . الدقيقة 23: أحرز الوافد الجديد بيرسي تاو اول اهدافه مع الاهلي فى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من محمد مجدي أفشة، وقام تاو باستلامه بمراوغة رائعة لمدافع الاسماعيلي واحرز هدف رائع .

اول اهدافه مع الاهلي فى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من محمد مجدي أفشة، وقام تاو باستلامه بمراوغة رائعة لمدافع الاسماعيلي واحرز هدف رائع . الدقيقة 35: أحرز بيرسي تاو هدفه الثاني وهدف الاهلي الثالث، بعد الرجوع لتقنية الVAR، والتي اقرت صحة الهدف . الشوط الثاني: نعرض عليكم نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي فى الشوط الثاني الدقيقة 70 من عمر المباراة حتي الان، ولا يزال النادى الاهلي متقدم بثلاثة أهداف نظيفة، وسط هجمات ممتالية من الفريق علي مرمي الدراويش الدقيقة 74 تدخل اليو ديانج بشكل عنيف مع محمد الشامي لاعب الاسماعيلي، علي الفور قام محمد عادل حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الاهلي. تشكيل الاهلي امام الاسماعيلي يلعب النادى الاهلي بتشكيل 4 – 3 – 3 حراسة المرمي: على لطفى خط الدفاع: أكرم توفيق – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول خط الوسط: اليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية خط الهجوم: أفشة – بيرسي تاو – ميكيسوني دكة الإحتياطي: مصطفي شوبير – ياسر ابراهيم – محمد هاني – حسين الشحات – احمد حمدي عبد القادر – محمود كهربا – عمار حمدي – حسام حسن – محمد شريف تشكيل الاسماعيلي أمام الاهلي يلعب النادى الاسماعيلي بتشكيل 4 – 2 – 3 – 1 حراسة المرمي: احمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع: احمد عيد – مروان صحراوي – باهر المحمدي – عبدالله جمعه عواض . خط الوسط: محمد الشامي – محمد عادل – عماد حمدي – محمد مخلوف – شكري نجيب. خط الهجوم: جاستن شونجا . ونعرض عليكم تحديث مستمر لعرض نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، بالدوري المصري .

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