موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة 11 من بطولة الدوري الاسباني يوم الغد الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت مصر الساعة العاشرة ونصف بتوقيت السعودية، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بريميوم بتعليق رؤوف خليف، ومن المنتر أن يكون هذا اللقاء الكروي شيقا وممتعا بالنسبة لعشاق الكرة المستديرة .

يدخل نادي ريال مدريد هذا اللقاء منتشيا بفوزه على برشلونة في مباراة الجولة العاشرة من الدوري الاسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما أنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، أما أوساسونا فيحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وهو ما يجعل هذه المباراة قوية لسعي كلا الناديين تحقيق الفوز في هذه الجولة .

موعد مباراة رياد مدريد وأوساسونا يوم الأربعاء 27-10-2021

الساعة 21″30 بتوقيت القاهرة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة

تقام المباراة على ملعب : سانتياجو بيرنابيو

تنقل المباراة على قناة : beIN Sports 1 HD Premium

معلق المباراة : رؤوف خليف

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر