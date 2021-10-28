نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي ونهائي بطولة آسيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عُشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي وكذلك مباراة نهائي بطولة آسيا 2021م، سيما بعد الانتصارات التي حققها نادي الزعيم على المستويين المحلي والآسيوي، فيما يضاف ذلك للبطولات العديدة التي حققها النادي على مدى أكثر من 60 عامًا، إذ تأسس في عام 1957م في العاصمة السعودية الرياض، ليصبح الفريق الأول في المملكة من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، وتبلغ عدد بطولاته الرسمية محليًّا وإقليميًّا وقاريًّا 66 بطولة.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

وننشر موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 1443هـ، خدمة لعشاق الساحرة المستديرة من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك على النحو التالي:

فاز نادي الهلال على منافسه نادي الرائد في الدوري السعودي يوم السبت الماضي الموافق 23 أكتوبر الجاري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جاء الفوز ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

رفع الزعيم رصيده للنقطة 15 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 11 نقطة في المركز الثامن.

أما موعد المباراة المقبلة لنادي الزعيم فمن المقرر أن تكون يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.

المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا

وعلى الصعيد القاري، يلتقي نادي الهلال السعودي، نظيره بوهانج ستيليرز الكوري، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك على النحو التالي:

تُقام المباراة الساعة 7:50 م بتوقيت مكة المكرمة و8:50 م بتوقيت أبوظبي، و6:50م بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021م.

كان نادي الزعيم السعودي قد تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام النصر السعودي، بهدفين مقابل هدف.

أما بوهانج ستيليرز الكوري، فقد تجاوز عقبة أولسان هيونداي، بركلات الترجيح في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبالنسبة للقنوات الناقلة للدوري السعودي، وبطولة آسيا فهي مجموعة قنوات SSC، وهي بالمجان ويمكن تحميلها على الرسيفر من خلال التردد 12523 والاستمتاع بالمباريات المحلية والآسيوية.