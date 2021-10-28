نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد والباطن القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة وتردد قناة ssc1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الرائد والباطن، يلتقي نادي الرائد ضد الباطن اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر، لحساب الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويلتقي الفريقين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسوف تنطلق المباراة عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة على قوات ssc الرياضية الجديدة 2021، مباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع العاشر بالدوري السعودي للمحترفين، الدوري القوي صاحب نسبة المشاهدات العالية، لذلك الجميع يبحث عن تردد قناة ssc عرب سات ونايل سات لمتابعة مباريات الدوري ومباراة الرائد والباطن، ولذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد مباراة الرائد القادمة ضد الباطن، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين.

موعد مباراة الرائد والباطن

يلتقي الرائد ضد الباطن اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الحالي 2021، ويلتقي الفريقين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب الجولة العاشرة، من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تبدأ المباراة عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، وعند الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، وعند الساعة 15:05 حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

استعداد الرائد للمباراة

اختتم اليوم فريق الرائد استعداده لملاقاة الباطن في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وقد اجتمع الجهاز الفني والإداري باللاعبين لتحفيزهم ولشرح طريقة اللعب وأهمية المباراة، وبعد ذلك كان هناك بعض التدريبات الفنية والتمارين الخاصة لعدد من اللاعبين، والتدريب على بعض الجمل التكتيكية.

موقف الفريقين بالدوري

يحيل الرائد المركز العاشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فاز في 3 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وخسر أربع مباريات كاملة، ويسعى بكل قوة للفوز بالمباراة والحصول على نقاطها والتقدم عدة مراكز بجدول ترتيب الدوري.

بينما الباطن يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقط، وحقق الباطن الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر أربع مباريات، ويرغب الباطن في تقديم عرض قوي والفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباراة الرائد والباطن على قنوات ssc الرياضية الجديدة. فهي القناة المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. ولم يتم تحديد معلق المباراة إلى الآن.

بطاقة المباراة