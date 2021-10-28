نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصر فى الدوري السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصرفى الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، حيث يعد ذلك واحد من ضمن الأمور التى تهم عدد كبيرمن المواطنين ومشجعين النادي فى الدوري وذلك لأن اصبح حجز التذاكر الخاصة بماريات الدوري السعودي هذا الموسم ستكون على شبكة الأنترنت بدلاً من إن يتم الذهاب إلى الاستاد والقيام بحجز التذاكر.

تذاكر مباراة الفيحاء والنصر

قام نادى الفيحاء والنصر بطرح التذاكر الخاصة بالمباراة التى ستجمع بينهم فى الجولة العاشرة بالدوري السعودي لكرة القدم على موقع التذاكر الخاص بالدوري السعودي هذا الموسم، وذلك لأن يقومون بشراء هذه التذاكر من على شبكة الأنترنت، وتتراوح اسعار تذاكر هذه المباراة ما بين 30 ريال سعودي وحتى 300 ريال سعودي.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي

قامت الحكومة فى المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التى لابد من إن تتوافر وذلك من أجل حضور مباريات الدوري السعودي وهذه الشروط تكون وفقاً لمجموعة السطور التالية:

لابد من إن يكون الشخص الذي يرغب فى الحضور حاصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

يجب إن يكون لدية تطبيق توكلنا مفعل.

يشترط إن يتم شراء تذاكر المباراة من على شبكة الأنترنت.

الالتزام بتعليمات الحضور واتباع علامات التباعد الاجتماعى.

موعد مباراة الفيحاء والنصر

ستقام المباراة بين نادي الفيحاء والنصر فى الاسبوع العاشر من الدوري السعودي مساء يوم السبت الموافق 30 أكتوبر الجاري، حيث إن هذه المباراة ستنطلق فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

طريقة شراء تذاكر مباراة الفيحاء والنصر

يمكن إن تقوم بعملية حجز تذاكر المباراة من على شبكة الأنترنت عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون وفقاً للأتي: