نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلى فى الدوري السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة للمبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والأهلى فى الدوري السعودى، حيث إن هذه المباراة تعتبر واحدة من ضمن المباريات القوية فى الدوري السعودي للمحترفين والتى ينتظرها الكثير من محبي الدوري السعودي والفريقين وذلك لأن هؤلاء الفريقين بعتبران من أكبر الفرق فى الدوري ويشجعهم الكثير من الأِشخاص فى منطقة الوطن العربي.

مباراة الهلال والأهلى فى الدوري السعودى

يبدأ نادى الهلال السعودي المباراة وهو عينة على الفوز في هذا اللقاء حيث إن النادى الهلال فى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، واستطاع الهلال خلال هذا الموسم خوض 7 مباريات من ضمن 10 جولات فى الدوري واستطاع الفوز فى اربعة وتعادل فى ثلاث مباريات.

بينما يأتي الأهلى السعودي فى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، حيث استطاع الأهلى خوض تسعة مباريات حتى الأن استطاع الفوز فى مبارياتين فقط وتعادل فى خمسة مباريات بينما خسر فى مباريتين فقط فى الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل المباراة المتوقع

من المتوقع إن يعتمد المدير الفنى لنادى الهلال السعودي على التشكيل التالي فى المبارة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، متعب المفرج ، مدالله العليان، جانغ هيون سو

فى خط الوسط: ناصر الدوسري ــ جوستافو كويلار ــ سلمان الفرج

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز ــ لوسيانو فييتو ــ موسى ماريغا

بينما من المتوقع إن يستقر المدير الفنى للنادى الأهلى السعودي على التشكيل التالي فى المباراة:

حراسة المرمى: محمد اليامي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ عبدالله حسون – لوكاس ليما – محمد الخبراني

فى خط الوسط: علي الأسمري ــ نوح الموسى ــ محمد المجحد

خط الهجوم: سلمان المؤشر ــ عبدالرحمن غريب ــ أليكساندر ميتريتا