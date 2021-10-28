انت الان تتابع تفاصيل خبر فانتازي الدوري الانجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فانتازي الدوري الانجليزي هي لعبة صادرة عن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هدفها الرئيسي هو زيادة نسب المشاهدة للمباريات عن طريق التنافسية الشديدة بين الجماهير المشاركة في اللعبة عن طريق متابعة جميع المباريات ومتابعة اللاعبين البارزين واللذين من المتوقع أن يتألقوا بالنظر إلي مبارياتهم من حيث سهولة المباراة أو صعوبتها وإذا كانت داخل الأرض أو خارج الأرض وهكذا.

ما هى فانتازي الدوري الانجليزي

عند فتح فانتازي الدوري الانجليزي يحصل اللاعب علي مبلغ 100 مليون جنيه استرليني لتكوين فريق من 15 لاعب من جميع لاعبي الدوري الانجليزي مكون من 2 حارس مرمي و5 مدافعين و5 لاعبي وسط و3 مهاجمين ويقوم اللاعب باختيار طريقة اللعب المناسبة التي يحصل من خلالها علي اعلي عدد نقاط من وجهة نظره حيث يحتوي الفريق علي الأقل علي 3 مدافعين.

كيفية حساب النقاط في فانتازى الدوري الانجليزي

يحصل كل لاعب جولات فانتازي الدوري الانجليزي علي عدد معين من النقاط بناء علي ما يقدمه في كل مباراة من تصديات ونظافة الشباك بالنسبة لحارس المرمي وكذلك المدافعين وإحراز الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة للاعبي الوسط والمهاجمين.

وأيضًا هناك ما يخصم من نقاط اللاعبين مثل الحصول علي الإندارات والكروت الحمراء واستقبال عدد أهداف أكبر.

قائد الفريق أو “الكابتن” الذي يختاره اللاعب يحصل علي ضعف نقاطه بمعني أنه إذا حصل خلال المباراة علي 10 نقاط فستصبح 20 نقطة في حالة وضع عليه اللاعب شارة القيادة.

أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الانجليزي

يتم تحديد أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الانجليزي في بداية الموسم بناء علي قيمة وإمكانيات كل لاعب وتزداد قيمته أو تقل بناء علي نسبة الإقبال عليه وشراءه أو العزوف عنه وبيعه.

ويعتبر اغلي اللاعبين في اللعبة هم نجمنا المصري محمد صلاح بـ 12.5 مليون جنيه استرليني والانجليزي هاري كين بـ 12.5 مليون جنيه استرليني.

جوائز فانتازي الدوري الانجليزي

يحصل صاحب المركز الأول في فانتازي الدوري الانجليزي علي مستوي العالم علي إقامة كاملة في انجلترا لمدة أسبوع في الموسم الجديد لحضور مباراتين لفريقه المفضل في الدوري الانجليزي الممتاز؛ فيما يحصل أصحاب المراكز التالية علي جوائز قيمة للغاية.