التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب اليمني والسوري
حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره السوري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما لحساب المجموعة الأولى.
وكان المنتخب الوطني بقيادة المدرب أمين السنيني، قد خسر مباراة الافتتاح أمام مضيفه القطري بثلاثة أهداف دون رد.
وفشل المنتخبان في هز الشباك رغم إتاحة الفرص السانحة للتسجيل، حيث تقاسم الأحمر اليمني والسوري الأداء والنتيجة خلال شوطي اللقاء، بعدما فرض المنتخب الأولمبي شخصيته في الشوط الأول قبل أن يتراجع في شوط المباراة الثاني.
وبهذا التعادل وضع المنتخب الوطني الأولمبي أول نقطة في رصيده في المركز الثالث، وظلت سوريا في المركز الثاني بأربع نقاط.
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