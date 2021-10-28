نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الجمعة 29\10\2021 والقنوات الناقلة وتردد قناة ssc1 المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق المتعة والإثارة والندية موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مواجهات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كلاسيكو ينتظره عشاق الساحرة المستديرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريقين الكبيرين، لذلك سوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز عن موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة، وكذلك القنوات الناقلة وموقف الفريقين بجدول المسابقة.

موعد مباراة الهلال والأهلي

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الهلال والأهلي القادمة، والمقرر لها الجمعة 29 أكتوبر 2021، لحساب الجولة العاشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

18:50:- السادسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

17:50:- الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

19:50:- السابعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

15:50:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري السعودي للمحترفين

يدخل الهلال السعودي المباراة برغبة قوية وأكيدة للفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة 18، حيث يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 15 نقطة ولكن من 7 مباريات، وذلك بسبب مشاركات الهلال في دوري أبطال أسيا ووصوله إلى المباراة النهائية، وقد استطاع الهلال الفوز في 4 مباريات بينما تعادل في ثلاث مباريات ولم يتذوق طعم الهزيمة، يسعى حامل اللقب نحو الفوز بالمباراة وبلوغ النقطة 18، والعودة من جديد للبطولات المحلية بقوة ورغبة في الحفاظ على لقبه المفضل.

في المقابل يسعى الأهلي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ويحتل الأهلي المركز 8 برصيد 11 نقطة، جمعهم من 9 مباراة فقد حقق الفوز في مبارتين، وتعادل في خمس مباريات وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والسرعة، لرغبة كل فريق في الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 10 6 2 2 20 8:19 11 20 2 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 3 ضمك 9 5 3 1 21 8:13 5 18 4 الهلال 7 4 3 0 23 8:12 4 15 5 الفيحاء 8 4 1 3 22 8:10 2 13 6 النصر 7 4 0 3 23 9:13 4 12 7 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 8 الأهلي 9 2 5 2 21 11:12 1 11 9 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 10 الرائد 9 3 2 4 21 15:13 -2 11 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 الإتفاق 9 2 4 3 21 18:13 -5 10 13 أبها 9 3 1 5 21 19:11 -8 10 14 الباطن 9 2 3 4 21 11:7 -4 9 15 الطائي 9 2 1 6 21 14:8 -6 7 16 التعاون 9 0 4 5 21 22:13 -9 4

تشكيل الهلال أمام الأهلي المتوقع

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف.

الدفاع:- الدوسري، البليهي، متعب المفرج، البريك.

الوسط:- فييتو، سلمان الفرج، كويلار.

الهجوم:- جوميز، بيريرا، الدوسري.

تشكيل الأهلي أمام الهلال المتوقع

حراسة المرمى:- الربيعي.

الدفاع:- أليوسكي، عبد الباسط هندي، دانكليري، محمد خبراني.

الوسط:- برادرايتش، الأسمري، المجحد.

غريب، السومة، أنداو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والهلال القادمة عبر شاشة قناة ssc1 الرياضية.

بطاقة مباراة الهلال والأهلي