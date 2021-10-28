نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، تنتظر جماهير كرة القدم السعودية واحدة من المباريات الكلاسيكية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستتجه أنظار جماهير كرة القدم صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، حيث ستقام أحداث مباراة الهلال والأهلي مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الكروي 2022/2021.

وتعد مباراة الأهلي والهلال واحدة من المباريات التي يتابعها العديد من جماهير كرة القدم العربية والسعودية، لما للجماهير من شعبية كبيرة على الصعيدين المحلي والعربي، بالإضافة لما تشهده هذه المباريات من إثارة وندية.

ترتيب الأهلي والهلال قبل مباراة الجولة العاشرة

الأهلي صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يأمل جماهيره في تحقيق الفوز على الهلال والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وقد خاض فريق الأهلي حتى الآن في دوري هذا الموسم تسع مباريات، تمكن خلالهم الراقي من تحقيق الفوز في مبارتين فقط، فيما تعادل الأهلي في خمس مباريات وخسر الفريق في مبارتين، ليحصد الأهلي 11 نقطة وضعت الفريق في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

أما فريق الهلال فيأمل الفريق في الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب نحو صدارة جدول الترتيب ولو لخطوة، الهلال خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وقد تمكن الهلال من الفوز في أربع جولات، فيما تعادل في ثلاث جولات، ولم يتلقى الفريق الخسارة في الدوري هذا الموسم، ليأتي الفريق في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن الاتحاد صاحب صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والأهلي

هذا وقد تقرر إقامة مباراة الهلال والأهلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والأهلي على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC السعودية، والتي تقوم بنقل كافة أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشتها.