نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مكاني لحجز تذاكر المباريات الدوري السعودي للمحترفين وخطوات تسجيل دخول makani في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات الدوري السعودي ، يرغب الكثير من جماهير الساحرة المستديرة كرة القدم في السعودية الوصول إلى رابط مكاني لحجز تذاكر المباريات بالدوري السعودي، والتي يعتبرها الكثير من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة التي تعمل على تسهيل عملية حجز وشراء تذاكر المباريات لحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تُمكن الأشخاص من الحصول على تذكرة المباراة بكل سهولة ويُسر، لذلك نُسلط الضوء خلال هذه المقالة على تقديم رابط حجز تذاكر المباريات مكاني وطريقة حجز وشراء تذاكر مكاني للدوري السعودي للمحترفين ، بالإضافة إلى تسجيل الدخول لمنصة مكاني.

منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات

منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات ، هي محض اهتمام وبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو المقيمين في المملكة ، وذلك لسهولة تسجيل الدخول عبر منصة مكاني makani والاستمتاع بما تقدمه من خدمات إلكترونية سهلة وبسيطة أبرزها حجز تذاكر المباريات، وتم إطلاق موقع مكاني من قبل البريد السعودي ليتم استخدامها عبر شبكة الإنترنت، والتي تعمل على إتاحة الإمكانية لجميع عشاق كرة القدم في المملكة السعودية الحصول على تذاكر المباريات من خلال طريقة سهلة وبسيطة تتمثل في عدة خطوات سوف نوضحها لكم.

طريقة تسجيل دخول منصة مكاني

نستعرض عليكم الآن طريقة تسجيل دخول منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات makani الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وهي الخطوة الأولى التي يتم بعدها القدرة في الحصول على حجز وشراء تذاكر المباريات، حيث يُمكن لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية مواطنين أو مقيمين الدخول لمنصة مكاني وحجز تذاكر المباريات.

الدخول لمنصة مكاني من خلال الرابط التالي.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم كتابة الاسم

كتابة البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة لذلك

كتابة رمز المرور

كتابة رقم الجوال، ثم تحديد نوع الجنس

كتابة تاريخ الميلاد، ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالموقع

اختيار أيقونة تسجيل.

مكاني لحجز تذاكر المباريات

والآن نأتي للخطوة التالية والتي تتضمن حجز تذاكر المباريات من خلال منصة مكاني makani لحضور مباريات كرة القدم بالدوري السعودي للمحترفين، والتي تتمثل في عدة خطوات كالتالي:

الدخول على رابط منصة مكاني

اختيار أيقونة دخول أعلى اليسار

كتابة البريد الإلكتروني، ثم كتابعة رمز المرور

اختيار أيقونة المباريات، ومن ثم اتباع الخطوات التالية لحجز التذاكر

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم رابط مكاني حجز تذاكر المباريات بالدوري السعودي للمحترفين، وجدير بالذكر أنه بعد اتباع الخطوات الموضحة، يُمكنكم حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي والهلال اليوم، والتي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، كما يمكنكم حجز تذاكر مباراة التعاون وأبها المقرر لها يوم الثلاثون من شهر أكتوبر الجاري.