الفيفا | تحدد موعد الحفل بجائزة الكرة الذهبية 2021 وتعلن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة

موعد حفل الكرة الذهبية 2021، بدأ العد التنازلي لكشف الستار عن بطل الكرة الذهبية لعام 2021، حيث تشهد الفترة الحالية تساؤلات عديدة من عشاق ومحبي كرة القدم حول موعد الاحتفال بالكرة الذهبية ومن هم اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، حيث يتنظر الجميع في كافة أنحاء العالم إعلان بطل جائزة الكرة الذهبية، كما أن محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي تشهد إقبالا واسعا من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة لمعرفة من سيفوز بالصراع الرياضي بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويعد حفل جائزة الكرة الذهبية من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم الذي ينتظره الكبير والصغير الرجال والنساء من كافة أنحاء العالم، وسوف يتم تقديم الجائزة لأفضل لاعب من بين تلك المرشحين ويتم اختيار اللاعب الفائز بالجائزة من خلال تصويت الجماهير، وسوف يقدم لكم موقع ثقفني لمتابعينا الأعزاء كافة التفاصيل الخاصة بحفل جائزة الكرة الذهبية 2021، كما نقوم بعرض قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة فعليكم متابعة هذا المقال.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة أفضل ثلاثين لاعبا على مستوى العالم وسوف يتم تصفية القائمة التي تحتوي على ثلاثين لاعبا لتصبح ثلاث لاعبين فقط على مستوى العالم التي سوف يتم ترشيحهم بجائزة الكرة الذهبية والفائز بجائز الكرة الذهبية سوف يحصل على لقب أفضل لاعب على مستوى العالم والذي سوف يتم تحديده من خلال أكثر اللاعبين حصولا على أصوات الجماهير.كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نكان موعد الحفل بجائزة الكرة الذهبية 2021، حيث سوف يقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس التي تلقب بمدينة السحر، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة عاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر بتوقيت دبي من مساء يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021 بالتقويم الميلادي و 24 ربيع الثاني 1443 بالتقويم الهجري.

قائمة اللاعبين المرشحين بالفوز بالكرة الذهبية 2021

كشف الاتحاد الدولي مؤخرا عن قائمة أفضل اللاعبين على مستوى العالم المرشحين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، وسوف نعرض لكم أفضل عشر لاعبين حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) فيما يلي: