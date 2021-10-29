نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مانشستر سيتى وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مانشستر سيتى وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث ينتظر عشاق نادى مان سيتي هذه المبارة والتى تكون من المباريات التى تغير من ترتيب السيتى فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، وذلك لأن نادى مان سيتى يرغب فى الحصول على جائزة الدورى الانجليزي هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس

تبدأ هذه المبارة ويكون أمام نادى مانشستر سيتى الفوز فيها ليترقي فى جدول الترتيب لمركز اعلى، حيث يأتي السيتى فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث خاض السيتى حتى الأن تسعة مباريات استطاع الفوز فى ستة مباريات وتعادل فى اثنان بينما خسر فى مباراة واحدة فقط.

بينما يأتي نادى كريستال بلاس فى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي للمحترفين برصيد 9 نقاط حيث خاض هذا الفريق تسعة مباريات استطاع الفوز فى مباراة وتعادل فى ستة مباريات وخسر فى مباريتين فقط، ويرغب كريستال بلاس بالحصول على الثلاث نقاط فى هذه المباراة من أجل ضمان البقاء فى الدوري الانجليزي.

تشكيل المباراة المتوقع

من المتوقع إن يستقر بيب المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي الانجليزي على التشكيل التالى فى بداية المباراة :

فى حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: كالي والكر- روبن دياز- لابورت- كانسيلو

فى الوسط: رودري- دي بروين برناردو سيلفا

خط الهجوم: جيسوس- فودن- جريليش

بينما من الممكن إن يعتمد المدير الفنى لنادي كريستال بالاس على التشكيل التالى فى بداية هذه المباراة

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: وارد – يواكيم أندرسين – مارك جيهى – تريك ميتشيل.

في خط الوسط: كونور كالاجير – شيخو كوياتي – جيمس مكآرثر.

خط الهجوم: زاها – إدموند – أيو.

موعد مباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس

ستقام المباراة بين الفريقين فى مساء يوم السبت القادم الموافق 30 أكتوبر حيث إن هذه المباراة ستكون فى تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والساعة السادسة بتوقيت دبي، وتنقل هذه المباراة على قناة بين سبورت اتش دي 2 وهي من ضمن القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الأنجليزي فى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.