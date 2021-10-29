تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الانجليزي للمحترفين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الانجليزي للمحترفين، حيث إن هذه المباراة هى واحدة من ضمن المباريات التى ينتظرها مشجعي نادي ليفربول الانجليزي هذا الموسم، وذلك لأن النادي متألق هذا الموسم بشكل كبير فى الدوري وخاصة بعد ما استطاع الفوز على كبار الفرق فى الدروي باهداف كثيرة.
موعد مباراة ليفربول وبرايتون
تنطلق المباراة ويكون الفوز عين نادى الريدز وخاصة بعد ما استطاع الفوز على نادي مانشستر يونايتد فى المباراة السابقة بخمسة أهداف دون رد، ويحل الليفر فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة، حيث استطاع الليفر إن يخوض حتى الأن تسعة مباريات استطاع إن يفوز فيهم فى ستة مباريات بينما تعادل فى ثلاث مباريات فقط.
بينما يأتي نادي برايتون فى المركز الخامص فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 15 نقطة حيث خاض هذا الفريق حتى الأن تسعة مباريات استطاع الفوز حتى الأن فى اربعة بينما تعادل فى مباريتين وخسر فى مباراة واحدة فقط.
التشكيل المتوقع للفريقين
من المتوقع إن يستقر يورجن كلوب المدير الفنى للريدز على التشكيل التالي للفريقين وهو:
- فى حراسة المرمي :أليسون
- خط الدفاع :أندرو روبرتسون – جوردان هندرسون – ناثانيل فيليبس – ترينت أليكساندر آرنولد
- وسط الملعب : تياجو – جورجينيو فاينالدوم – كورتيس جونز
- فى خط الهجوم :ديفوك أوريجي – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح
بينما من الممكن إن يكون التشكيل التالى لنادي برايتون
- فى حراسة المرمي :روبيرت سانشيز
- خط الدفاع: آدم ويبستر – لويس دانك – بن وايت
- وسط الملعب : سولي مارش – يفيس بيسوما – باسكال جروس – جويل فيلتمان
- صناع العاب :أليكسيس ماك أليستر – لياندرو تروسارد
- خط الهجوم :نيل موباي
موعد مباراة ليفربول وبرايتون
ستقام المباراة بين الفريقين علي ملعب انفليد بين الفريقين فى مساء يوم السبت الموافق 30 أكتوبر وستقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي مساء الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل هذه المباراة على قناة بين سبورت اتش دي 2 وهي أحدي مجموعة القنوات المسؤولة عن نقل مباريات الدوري الانجليزي فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وهي من ضمن القنوات المدفوعة.
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