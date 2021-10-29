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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي وموعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الجمعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متابعي الرياضة عن تردد قناة ssc المجانية، ليتمكنوا من متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وغيره من البطولات الهامة، التي يهتم بها المواطن الرياضي داخل المملكة العربية السعودية، وتعد قناة ssc الرياضية الجديدة واحدة من أهم القنوات الرياضية العاملة في مجال الإعلام الرياضي، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية بالمقارنة بغيرها من القنوات، وتمتلك القناة نقل العديد من الفعاليات الرياضية الهامة والتي يتابعها الشارع الرياضي العربي والسعودي، فهي المالكة بشكل حصري والناقلة لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كما أن القناة تعمل على تطوير نفسها يوماً بعد يوم لكي تجذب أكبر عدد من المشاهدين، وتحرص القناة كل الحرص على إرضاء متابعيها وتلبية طلباتهم، لذلك تقوم القناة باستخدام أحدث أجهزة النقل وتقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة، والتي يقدمها نخبة مميزة من الإعلاميين الرياضيين، كما أن القناة تمتلك مجموعة كبيرة من المراسلين الرياضيين، والذين يعملون بكل مهنية حتى يتم وصول الصورة كاملة للشارع الرياضي، ونجد القناة متواجدة في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط، لذلك جمهور الرياضة بصفة عامة يبحث عن تردد قناة ssc عرب سات.
تردد قناة ssc المجانية
منذ انطلاق القناة وهي تقوم بنقل جميع المباريات بشكل مجاني، وتقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والسوبر السعودي وغيره من البطولات التي تهم المشجع الرياضي داخل المملكة وخارجها، لذلك ازداد البحث عن تردد قناة ssc نايل سات، كما يزداد البحث أيضاً عن تردد قناة ssc الرياضية HD.
تردد قناة ssc نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
تردد قناة SSC Sports عرب سات
- التردد:- 12418.
- الاستقطاب:- أفقي.
- الترميز:- 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:- 4\3.
موعد مباراة الهلال والأهلي
يستضيف استاد الجوهرة المشعة مباراة الهلال والأهلي القادمة الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تبدأ المباراة اليوم الجمعة 29 أكتوبر، لحساب الجولة العاشرة من عمر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كلاسيكو الدوري السعودي ينتظره الكثير من محبي ومتابعي الرياضة السعودية، مباراة لها طعم خاص لذلك نجد اهتمام إعلامي كبير بهذه المباراة، وسوف تبدأ المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشرة دقائق مساءً 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1 الرياضية، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير “سمير المعرفي”.
تردد قناة ssc المجانية
تنقل اليوم قنوات ssc الرياضية مباراة أخرى هامة في الدوري السعودي للمحترفين، مباراة تجمع بين الرائد والباطن في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تبدأ المباراة عند الساعة 18:05 السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي وموعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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