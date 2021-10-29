نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والهلال اليوم القنوات الناقلة وموعد المباراة في قمة الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والهلال اليوم، يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدنية جدة، مباراة هامة من العيار الثقيل، حيث يواجه فريق الأهلي مع ضيفه القادم وهو فريق الهلال، وذلك من ضمن منافسات المباريات الخاصة بالجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريقين الكبيرين ملعب المباراة من خلال معنويات عالية، بعد أن سجل الفريقان الفوز في المباراة الماضية ليكسر الفريق الضيف سلسلة التعادلات فيما يحافظ فريق الأهلي على نغمة الانتصارات خلال الفترة الماضية، في حين تغلب فريق الهلال بصعوبة على فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين فاز الأهلي علي فريق الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد، وسوف نوضح لكم تفاصيل مباراة الأهلي والهلال اليوم.

مباراة الأهلي والهلال

فريق الزعيم يبحث عن مواصلة وتثبيت الانتصارات الخاصة به من أجل الوصول الي الصدارة، بعد أن سقط الفريق في سلسلة التعادلات ثلاث مرات من إجمالي 7 مباريات لعبها الفريق حتى الآن، وهو ما حرم الفريق بقيادة المدرب ليوناردو جارديم من الوصول إلى القمة.

وبالمقابل، يسعى الأهلي بالخروج بالثلاث نقاط، من أجل رغبة مدرب الفريق الألباني بيسنيك هاسي بالخروج من عنق الزجاجة، وتحقيق نتائج مرضية بعد الأداء المخيب خلال الجولات السبع التي لعبها الفريق، وهو ما لا يتناسب مع تاريخ الفريق منذ فترة طويلة.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الهلال

تقام مباراة اليوم علي ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، وتقام المباراة في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي، ويتم نقل المباراة من خلال تردد قناة ssc الرياضية من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

غيابات الأهلي والهلال اليوم

فريق الهلال يفقد خلال مواجهته اليوم ضد الأهلي جهود كل من اللاعب ياسر الشهراني واللاعب عبدالله عطيف وكذلك الكوري الجنوبي جانج هيون سو واللاعب المالي موسى ماريجا بسبب الإصابة، فيما يغب كل من عبدالله الحمدان واللاعب خليفة الدوسري واللاعب حمد إليامي بسبب مشاركتهم مع المنتخب.

فيما يغيب عن فريق الأهلي اليوم كل من اللاعب محمد العويس ومعتز هوساوي واللاعب محمد مجرشي وكذلك زياد الجهني واللاعب هيثم عسيري واللاعب نوح الموسى وأيضاً ريان حامد.