كلاسيكو الهلال والأهلي، الليلة محبي ومشجعي الدوري السعودي للمحترفين على موعد لمشاهدة واحدة من أقوى المباريات بين فريقي الهلال والأهلي، حيث يحل نادي الهلال ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيقام اللقاء الهام على استاد ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ويمتلك كلا الفريقين لاعبين من ذوي الخبرة في كافة المراكز، ولهذا فإن هذه المباراة ستكون مليئة بالإثارة والمتعة لجمهور الناديين.

كلاسيكو الهلال والأهلي موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين المتوقع:-

يدخل نادي الهلال السعودي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين هذه المباراة برصيد 15 نقطة، أما المنافس الأخر وهو النادي الأهلي فيدخل تلك المباراة وهو يمتلك رصيد 11 نقطة، ويقع فريق الهلال في المركز الرابع، بينما النادي الأهلي يقع في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسوف تقام هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر تردد قنوات SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويمكن ضبط تردد قنوات SSC1، لمشاهدة المباراة من خلال الاستديو التحليلي الذي سوف يقام قبل المباراة وبعدها من أجل تحليل المباراة من حيث القوة والضعف والفرص المتاحة لكل فريق للفوز بتلك المباراة ومفاتيح الفوز الذي يمتلكه كل فريق من الفريقين الكبيرين.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال في هذه المباراة المرتقبة:-

حارس المباراة عبد الله المعيوف.

خط الدفاع الرباعي محمد البريك ، وعلى آل بليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

خط الوسط الثنائي سلمان الفرج ومحمد كنو.

ثالوث العمليات لوسيانو فييتو وماتيوس بيرا وسالم الدوسري.

وأخيراً في خط الهجوم اللاعب الوحيد بافيتيمبي جوميز.

يمتلك نادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عدد من الأوراق الرابعة مثل صالح الشهري، جوستافو كويلار، أندريا كاريلو، حمد اليامي، مد الله العليان ، خليفة الدوسري، مصعب الجوير.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:-