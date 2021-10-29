موعد مباراة الاهلي والهلال في الدوري السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الاهلي والهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 أكتوبر في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة أس اس سي، حيث سيكون هذا اللقاء الكروي مثيرا جدا بالنظر لقوة الناديين خصوصا بعد الانتصارات التي حققها كرهما في الجولات الأخيرة

يدخل نادي الهلال هذه المباراة محتلا المركز الثامن من جدول ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد 11 نقطة، وتعتبر مباراة اليوم التي سيلعبها أمام الهلال مهمة لتحسين ترتيب مركزه ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي واقترابه من أندية المقدمة ، فيما يخوض الهلال هذا اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، مما سيدفع به إلى حصد نقاط المباراة للتمسك بترتيبه الحالي .

تجدر بنا الإشارة إلى أن فريق الأهلي استعاد عافيته مؤخرا بعد الانتكاسات التي عاشها منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، ومن المتوقع أن يواصل تحقيق الانتصار الثالث بفوزه على الهلال اليوم بعدما هزم الاتفاق والطائي في المبارتين الأخيرتين .

موعد مباراة الاهلي والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

الجمعة 29 أكتوبر 2021

الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

تنقل المباراة على قناة أس اس سي 1 وقناة أس أس سي 1 اتش دي