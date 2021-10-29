شعب إب يهزم الهلال في الدوري العام
حقق فريق شعب إب فوزاً مهماً على هلال الحديدة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات الدوري العام لكرة القدم.
اكتفى فريق العنيد بإنهاء الشوط الأول، متقدماً بهدف لاعبه سليمان المحروق في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله عزام الأسدي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني.
بهذا الفوز رفع الشعب رصيده إلى سبع نقاط وظل في ذيل الترتيب، فيما بقي الهلال في المركز الثاني مؤقتاً.
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