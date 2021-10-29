نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبرايتون القادمة السبت 30\10\2021 والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول وبرايتون القادمة، لحساب الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد برايتون اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، حيث يحتضن استاد “آنفيلد” أحداث المباراة الهامة، يسعى الريدز لمواصلة سلسة الانتصارات والعروض القوية في الفترة الأخيرة، وتألق ملحوظ لجميع اللاعبين وخاصةً الفرعون المصري وفخر العرب محمد صلاح.

يدخل الريدز المباراة ساعياً نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومطاردة تشيلسي متصدر البريميرليج بنقطة واحدة عن الليفر، كما يسعى المدير الفني للريدز الألماني يورجن كلوب نحو استثمار حالة اللاعبين الفنية، واستثمار الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبي الليفر ومواصلة الانتصارات، يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 21 نقطة، جمعهم من 9 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 ولم يخسر ولا مباراة، ويحتل الريدز المركز الثاني خلف المتصدر للبريميرليج “تشيلسي” بفارق نقطة واحدة، حيث يحتل البلوز المركز الأول برصيد 22 نقطة.

في المقابل يسعى برايتون لتحقيق مفاجئة وإيقاف قطار ليفربول عند محطة برايتون، رغم صعوبة المهمة وقوة المنافس ورهبة ملعب آنفيلد، لكن عودتنا كرة القدم وخاصةً الدوري الإنجليزي على المفاجئات، يحتل برايتون المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 9 مواجهات، حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 2 مبارتين، ويقدم برايتون مستوى متميز هذا الموسم، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والإثارة والرغبة القوية عند الفريقين في الفوز بها والحصول على نقاطها.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

يحتضن استاد “آنفيلد” مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد برايتون، والمقرر لها السبت الموافق 30 أكتوبر، وذلك لحساب الجولة العاشرة من عمر “البريميرليج”، وسوف تنطلق صافرة الحكم “مايك دين” حسب التوقيتات التالية:

14:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول أمام برايتون المتوقع

يسعى المدير الفني لليفر الألماني “يورجن كلوب” نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، لذلك وكعادة الريدز سوف يبدأ المباراة ضاغطاً منذ البداية حتى يتحكم في مجريات المباراة، لذلك من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون بيكر.

الدفاع:- أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبيرتسون.

الوسط:- كيتا، ميلنر، هندرسون.

الهجوم:- محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 9 7 1 1 29 3:23 20 22 2 ليفربول 9 6 3 0 29 6:27 21 21 3 مانشستر سيتي 9 6 2 1 29 4:20 16 20 4 وست هام يونايتد 9 5 2 2 29 10:16 6 17 5 برايتون 9 4 3 2 29 9:9 0 15 6 توتنهام هوتسبير 9 5 0 4 29 13:9 -4 15 7 مانشستر يونايتد 9 4 2 3 29 15:16 1 14 8 إيفرتون 9 4 2 3 29 14:15 1 14 9 ليستر سيتي 9 4 2 3 29 15:15 0 14 10 آرسنال 9 4 2 3 29 13:10 -3 14 11 وولفرهامبتون 9 4 1 4 29 9:9 0 13 12 برينتفورد 9 3 3 3 29 9:11 2 12 13 أستون فيلا 9 3 1 5 29 15:13 -2 10 14 واتفورد 9 3 1 5 29 17:12 -5 10 15 كريستال بالاس 9 1 6 2 29 14:11 -3 9 16 ساوثهامتون 9 1 5 3 29 12:8 -4 8 17 ليدز يونايتد 9 1 4 4 29 16:8 -8 7 18 بيرنلي 9 0 4 5 29 15:7 -8 4 19 نيوكاسل يونايتد 9 0 4 5 29 20:11 -9 4 20 نورويتش سيتي 9 0 2 7 29 23:2 -21 2

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في الوطن العربي وشمال أفريقيا وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بطاقة المباراة