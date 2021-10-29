انت الان تتابع تفاصيل خبر علي معلول يتمسك بالأهلي ويغلق الباب أمام “فلوس” الخليج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أغلق علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي الباب أمام عروض أندية الخليج التي وصلته الأيام الماضية للرحيل لأحد هذه الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، ولم يتحدث الدولي التونسي مع وكلاء اللاعبين اللذين أحضروا له عروضا خليجية من أندية قطرية وسعودية للعب لاحدي هذه الأندية بعد تعثر مفاوضات تجديد التونسي مع الأهلي.

كما أن علي معلول أكد أنه يفكر في البقاء مع الأهلي لارتباطات النادي محليا وأفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

عملية تجديد عقد معلول مع القلعة الحمراء مازالت قائمة ولم تغلق وهناك اتفاق علي التجديد بشبه نهائي للبقاء مع النادي الأهلي في حالة أن الأهلي يريد جهوده للفترة المقبلة.

وبالرغم من أن أندية السعودية وأندية قطر قدموا إغراءات كبيرة جدًا للاعب الدولي التونسي إلا أن رغبته هي البقاء في النادي الأهلي لكن في حال الاتفاق علي بعض العقبات الصغيرة التي حتي الآن تبعده عن تجديد العقد مع المارد الأحمر، ومن المتوقع أن يحسم الأهلي ملف التجديد لمعلول خلال الفترة المقبلة حيث أن إدارة القلعة الحمراء ترغب في إبعاد التونسي عن الإغراءات لزيادة تركيزه مع الفريق.

وانتظم علي معلول في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً علي استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز (جدول المباريات).