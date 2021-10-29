نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة السبت 30 أكتوبر والقنوات الناقلة في دوري كأس محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، حيث يحتضن استاد مدينة المجمعة الرياضية أحداث المباراة المنتظرة، وذلك لحساب الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة يسعى من خلالها الفريقين نحو حصد النقاط الثلاث، والتقدم في ترتيب الدوري السعودي، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية، وذلك عند تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل النصر المباراة ساعياً بكل قوة نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 12 نقطة، جمعهم من خلال 7 مواجهات، فقد استطاع الفوز في 4 مباريات بينما خسر 3 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدف بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف.

بينما يسعى الفيحاء نحو انتزاع الثلاث نقاط والفوز بالمباراة وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه، حيث يحتل الفيحاء المركز السادس برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد النصر ومن هنا تزداد أهمية المباراة، استطاع الفيحاء الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة وتجرع كأس الهزيمة في 3 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة من قبل الفريقين، مباراة تتسم بالندية والرغبة الأكيدة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لذلك لا يمكن التنبؤ بنتيجة المباراة وإن كانت الإحصائيات تميل ناحية النصر.

موعد مباراة النصر والفيحاء

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الفيحاء، وذلك يوم السبت الموافق 30 أكتوبر، لحساب الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، وعند تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 20:50 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الفيحاء المتوقع

حراسة المرمى:- نواف العقيدي.

الدفاع:- محمد قاسم، عبد الإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام.

الوسط:- الصليهم، الخيبري، النجعي.

الهجوم:- عسيري، أبوبكر، تاليسكا.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما تمتلك القناة نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية الهامة، التي تهم الشارع الرياضي داخل المملكة وفي الوطن العربي، لذلك تحظى قنوات ssc الرياضية بنسبة مشاهدة عالية.

بطاقة مباراة النصر والفيحاء