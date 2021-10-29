“لقاء الجريحين” موعد مباراة النصر والفيحاء السبت 2021/10/30 في الدوري السعودي والقناة الناقلة

تنتظر جماهير نادي النصر السعودي موعد مباراة النصر والفيحاء، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتأمل الجماهير النصراوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتصحيح الأوضاع، فالفريق منذ الخروج الأسيوي أمام الهلال ونتائجه في المسابقة المحلية سيئة، فخسر النصر من الشباب ثم خسر يوم الأحد الماضي من الاتفاق، ليتراجع الفريق إلي المركز السابع في الترتيب برصيد 12 نقطة، من خوض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 3 متباريات.

بينما منافسة الذي يلعب على ملعبة يأمل في أستغلال حالة العالمي السيئة، وتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للتقدم نحو المربع الذهبي في ترتيب الجدول، الذي يحتل فيه المركز السادس قبل اللقاء برصيد 13 نقطة، جمعهم من خوض 8 مباريات حقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في 3 مباريات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة.

موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة

16.50 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.50 : الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

18.50 : السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.50 : السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت كلاً من السعودية، الكويت، الأردن، قطر.

20.50 : الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة مباراة النصر والفيحاء

كما هو معروف فأن قنوات ssc هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحرفين، ولقاء النصر القادم ضد الفيحاء سوف ينقل عبر قناة SSC SD 1 الرياضية، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى اللحظة.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 10 6 2 2 20 8:19 11 20 2 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 3 ضمك 9 5 3 1 21 8:13 5 18 4 الهلال 8 4 4 0 22 9:13 4 16 5 الرائد 10 4 2 4 20 15:14 -1 14 6 الفيحاء 8 4 1 3 22 8:10 2 13 7 النصر 7 4 0 3 23 9:13 4 12 8 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 9 الأهلي 10 2 6 2 20 12:13 1 12 10 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 الإتفاق 9 2 4 3 21 18:13 -5 10 13 أبها 9 3 1 5 21 19:11 -8 10 14 الباطن 10 2 3 5 20 12:7 -5 9 15 الطائي 9 2 1 6 21 14:8 -6 7 16 التعاون 9 0 4 5 21 22:13 -9 4

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 6 مباريات.

فاز النصر على الفيحاء في 3 مباريات.

حسم التعادل مباراتين جمعت الفريقين.

فاز الفيحاء على النصر في مباراة واحدة.

سجل النصر 12 أهداف في شباك الفيحاء.

سجل الفيحاء 6 أهداف في شباك النصر.

بطاقة المباراة