موعد مباراة ليرفبول وبرايتون في الدوري الانجليزي السبت 30 أكتوبر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب آنفيلد مباراة ليفربول وبرايتون ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 30-10-2021 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، وتذاع هذه المباراة على قناة بي أن سبورت أتش دي 1 بريميوم، ويدير هذا اللقاء الكروي الحكم الانجليزي مايك دين .
يخوض نادي ليفربول هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 21 نقطة حصدها تحقيقه الفوز في 6 مباريات و 3 تعادلات، فيما يتواجد برايتون بالمركز الخامس في جدول ترتيب البريمييرليغ، برصيد 15 نقطة كسبها خلال 9 مباريات حقق فيها 4 انتصارات و3 تعادلات، فيما خسر مبارتين .
موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة
تجرى المباراة يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2021 على أرضية ملعب أنفيلد، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، تنقل مباراة ليفربول ضد برايتون على قناة beIN Sports 1 HD Premium
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