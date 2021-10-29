نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والكويت الأولمبي والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة السعودية والكويت الأولمبي القادمة، والمقرر لها السبت القادم الموافق 30 أكتوبر، حيث يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي مباراة منتخب السعودية الأولمبي ضد منتخب الكويت الأولمبي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، مباراة ديربي عربي خالص، لذلك نجد اهتمام إعلامي كبير بالمباراة، ويسعى المنتخبين الكبيرين نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، والاقتراب من حلم الوصول إلى البطولة الأسيوية الأولمبية تحت 23 سنة.

يدخل الأخضر الأولمبي منتخب السعودية المباراة ساعياً نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، رغم صعوبة اللقاء وقوة المنافس ورغم أن اللقاء على أرض الكويت، لكن يسعى منتخب السعودية تحت 23 سنة في حسم الأمور لصالحه والعودة من الكويت بالثلاث نقاط، وقد حقق المنتخب الكويتي فوزاً غالياً على منتخب بنغلاديش بهدف دون رد، ويسعى للحصول على الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على منتخب السعودية الأولمبي، الذي وقع في فخ التعادل في المواجهة السابقة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين لكل فريق، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، المنتخب السعودي يريد تعويض التعادل أمام أوزبكستان وفقده لنقطتين ثمينتين، وفي المقابل الأولمبي الكويتي يسعى للوصول إلى نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة السعودية والكويت

يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي مباراة منتخب السعودية تحت 23 سنة ضد منتخب الكويت تحت 23 سنة، في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2022، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة 13:00 بتوقيت السعودية والكويت، وعند تمام الساعة 12:00 بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات.

منتخبات المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الرابعة منتخبات السعودية والكويت وبنجلاديش وأوزبكستان، ويحتل منتخب الكويت الأولمبي صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على نظيره منتخب بنجلاديش بهدف دون رد، فيما يأتي منتخب السعودية وأوزبكستان في المركزين الثاني والثالث، بعد التعادل بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهم في الجولة الأولى، فيما يتزيل منتخب بنجلاديش المجموعة بدون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة للمباراة

لم يتم تحديد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة، ولكن من المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة الكويت الرياضية. ومن التوقع أن يتم نقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية. ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن. وعند تحديد المعلق بشكل رسمي سنوافيكم به في الحال.

بطاقة مباراة السعودية والكويت تحت 23 سنة