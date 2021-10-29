ميسي ينفرد برقم سلبي فى الدوري الفرنسي

ميسي ينفرد برقم سلبي فى الدوري الفرنسيانفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، برقم سلبي خلال الموسم الحالى فى الدوري الفرنسي، بعد فشله فى تسجيل هدفه الأول مع الفريق الباريسي فى المسابقة، منذ انضمامه فى الميركاتو الصيفى الأخير، من برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده مع النادى الكتالونى.

وفشل ميسي فى هز شباك فريق ليل، فى اللقاء الذى حسمه باريس سان جيرمان بنتيجة 2 - 1 مساء الجمعة، فى مباراته الخامسة بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجارى.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات فإن النجم الأرجنتيني ميسي يعد اللاعب الأكثر تسديدًا بدون تسجيل هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعد 15 تسديدة على مرمى المنافسين منهم 4 تسديدات على القائم والعارضة.

واستبدال النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بين شوطى مواجهة ليل، ليشارك مواطنه المهاجم ماورو إيكاردى بدلا منه مع بداية الشوط الثانى للمباراة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي يعانى من انزعاجات عضلية طوال أحداث الشوط الأول ليتم استبداله من قبل المدير الفنى ماوريسيو بوتشيتينو.

وأحرز جوناثان دايفيد هدف التقدم لصالح ليل ضد باريس سان جيرمان في الدقيقة 31 من زمن المباراة، ثم أدرك ماركينيوس التعادل للبى إس جى في الدقيقة 74 قبل أن يسجل آنخيل دى ماريا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق ليل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

