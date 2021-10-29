نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إليَكم” موعد مباراة الهلال القادمة في الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين بعد التعادل أمام الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي بعد تعادل اليوم أمام أهلي جدة. نتعرف عليه في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث من المقرر أن يلتقي الهلال السعودي في لقائه القادم أمام نادي ضمك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022. وتجدر الإشارة إلى أن المباراة سيتم إقامتها رسميًا على ملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد. وفي السياق ذاته تعادل الهلال اليوم في مباراته أمام الأهلي السعودي بنتيجة هدف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق 29-10-2021. على ملعب فيصل بن فهد. وفيما يلي سنتعرف بشكل تفصيلي على موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة.

وفي السياق ذاته تعادل الهلال السعودي اليوم أمام فريق أهلي جدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث تقدم اللاعب سالم الدوسري بالهدف الأول في شباك مرمى الأهلي خلال الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول. فيما أحرز اللاعب عبدالرحمن الغريب هدف التعادل في مرمى الهلال في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الثاني.

موعد مباراة الهلال القادمة

تجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة الهلال القادمة من المقرر أن يكون أمام نادي ضمك. في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي للمحترفين. حيث تقام المباراة مساء يوم الخميس القادم الموافق 4 نوفمبر 2021. وذلك خلال التوقيتات التالية.

الدولة الموعد موعد مباراة الهلال القادمة بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مصر في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت الكويت في تمام الساعة 6:50 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة

من المقرر أن تذاع مباراة الهلال القادمة عبر شاشة قنوات SSC الرياضية التي تبُث كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. حيث حصلت قنوات SSC على حقوق بث جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم 2021 – 2022. وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC الرياضية على عرب سات لمتابعة مباراة الهلال وضمك

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة الهلال وضمك القادمة

جدير بالذكر أن فريق ضمك السعودي يأتي في المركز الثالث حاليًا من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذلك برصيد 18 نقطة حصدها خلال تسعة مواجهات وتمكن خلال هذه المباريات من تحقيق الفوز في خمسة مباريات وتعادل في ثلاث مباريات أخرى وخسر مباراة. فيما يأتي فريق الهلال السعودي حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 16 نقطة جمعها خلال ثمانية مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في أربعة مباريات أخرى.