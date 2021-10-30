جدول ترتيب فرق الدوري المصري 21/22 بعد الجولة الأولي ومواعيد مباريات الجولة الثانية

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 21/22 بعد مجموعة مثيرة من المباريات والنتائج حيث شهدت مشاركة مجموعة من الأندية للمرة الأولي منها فيوتشر وفاركو. حيث يحمل لقب البطولة نادي الزمالك بعد حصده للقب موسم 20/21 للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد منافسه شرسة مع منافسه الأهلي وحصوله علي مركز الوصافة. وجاءت النتائج كما يلي . استهل البنك الأهلي مباريات الجولة الأولي بالفوز الكبير علي طلائع الجيش بنتيجة كبيرة 0/3 علي أرضه أحرزهم موسي دياوارا هدف ومحمد هلال هدفين.

ثم لقاء الديربي السكندري بين الاتحاد “سيد البلد” وسموحه حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/4 بعد ريمونتادا تاريخية لأبناء العميد حسام حسن وأحرز أهداف اللقاء لسموحه صديق اوجولا ومروان حمدي ومحمد شكري وحسين فيصل وللاتحاد كريم الديب وفوزي الحناوي وسعيدو سيمبوري وكريستوفاو مابولولو.

ثم التقي فيوتشر وفاركو و وفاز فيوتشر بهدف لأيمن الصفاقسي.

ثم استضاف المقاولون العرب ايسترن كومباني “الشرقية للدخان” الصاعد حديثا واقتنص الفوز بهدف لجون اوكولي.

ثم تقاسم الجونة وسيراميكا كليوباترا نقاط المباراة بعد التعادل بهدف لكل منهما أحرزهما خالد قمر للجونة وسيف تقا لسيراميكا كليوباترا. حامل اللقب يسعي للدفاع عن لقبه فيما بدأ حامل اللقب “نادي الزمالك” مشوار الدفاع عن اللقب بفوز صعب علي انبي العنيد بهدفين لأحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

انتصر بيراميدز علي مصر المقاصة بهدفين احرزهما النجم المغربي الجديد وليد الكرتي واحرز هدف المقاصة سيرجي ايريك. المارد الأحمر يزأر فيما إلتهم المارد الأحمر ” الأهلي ” الدراويش برباعية علي أنغام السمسمية أحرزهم علي معلول والنجم الجنوب أفريقي الجديد بيرسي تاو هدفين والصاعد العائد احمد عبد القادر .

واختتمت الجولة الأولي بلقاء غزل المحلة والمصري والذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1 أحرز هدف التقدم للفلاحين هشام عادل ثم تعادل للمصري محمد عنتر وبذلك يكون ترتيب فرق الدوري علي النحو التالي. جدول ومواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 21/22 يأتي جدول ومواعيد الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز علي النحو التالي : الاتحاد – فيوتشر السبت 10/30 5.30 مساء

انبي – المقاولون السبت 10/30 8.00 مساء

المقاصة – الجونة الأحد 10/31 3.00 مساء

سيراميكا – الإسماعيلي الأحد 10/31 3.00 مساء

فاركو – بيراميدز الأحد 10/31 5.30 مساء

الجيش – الزمالك الأحد 10/31 5.30 مساء

الأهلي – البنك الأهلي الأحد 10/31 8.00 مساء

المصري – سموحة الاثنين 11/1 5.30 مساء

الشرقية للدخان – غزل المحلة الاثنين 11/1 8.00 مساء

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