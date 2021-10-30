نتيجة مباراه الهلال والأهلي في الدوري السعودي وموعد المواجهة المقبلة (احتجاج رسمي من الأهلي)

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عمر شويل - جدة مباراه الهلال والأهلي ، في إطار اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، وضمن لقاءات مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الجمعة المقبل 29 أكتوبر 2021 ، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، أقوى مواجهات الجولة العاشرة والتي تجمع قلعة الكؤوس وزعيم الأندية السعودية، في مباراة قمة ستجمع بلا شك الملايين من عشاق الفريقين العريقين.

نتناول في السطور المقبلة ، موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في المسابقة المحلية السعودية.

مباراه الهلال والأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في السعودية والمنطقة العربية، المواجهة القوية والمرتقبة، في الكلاسيكو السعودي ، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع الموج الأزرق والأُسود، وهي تتزامن مع صحوة في الأسبوعين الأخيرين لنادي أهلي جدة.

نبدأ مع الضيوف، حيث خاض نادي الهلال السعودي هذا الموسم 7 مباريات فقط، بسبب اشتراكه في بطولة دوري أبطال آسيا ، والتي بلغ الدور النهائي بها، في مواجهة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد التغلب على مواطنه النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي المسابقة.

ويحتل حامل لقب النسخة الأخيرة والفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري المحترفين السعودي حاليًا المركز الرابع برصيد 15 نقطة وصافي (4) أهداف، ولديه مباراتان مؤجلتان من الأسبوعين الرابع أمام الفيحاء والثامن أمام العالمي.

وبسجل خالي من الهزائم حتى الآن، نجح الهلال في الفوز بـ4 مباريات على حساب الطائي بهدف نظيف ثم التعاون (2-1)، والاتفاق والرائد بنتيجة واحدة (3-2).

وتعادل نادي القرن الآسيوي في 3 مواجهات مع الباطن سلبيًا والشباب (2-2) والحزم (1-1).

وإليكم مجمل نتائج الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم:

على الجانب المقابل، وبعد البداية المهتزة في مستهل الموسم، نجح نادي الأهلي السعودي في الظفر بفوزين في الأسبوعين الماضيين على حساب الاتفاق (4-0) والطائي (2-1)، ليتقدم في الترتيب نحو المركز الثامن برصيد 11 نقطة وصافي (1) هدف.

وحقق قلعة الكؤوس التعادل هذا الموسم في 5 مباريات مع الفيصلي وضمك والتعاون والفتح بنتيجة (1-1)، والحزم (2-2).

وتلقى الفريق أيضًا خسارتين بثنائية نظيفة أمام كلًا من الفيحاء والاتحاد في ” ديربي جدة “.

ويمكن استعراض نتائج الأسود في البطولة السعودية حتى الأسبوع التاسع فيما يلي:

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

على مدار تاريخ بطولة الدوري السعودي منذ تدشينها في موسم 1976/1977 تقابل الهلال والأهلي في 98 مباراة.

تمكن الزعيم من حسم 45 مواجهة بالفوز، فيما حقق الإمبراطور الفوز في 24 مباراة، وخيم التعادل على 29 مواجهة جمعت الفريقين.

تهديفيًا، سجل الهلال في شباك الأهلي خلال مباريات الدوري السعودي 133 هدفًا، واستقبل مرمى الزعيم 83 هدفًا.

وحول أكبر النتائج في تاريخ لقاءات الهلال والأهلي ، فيتساوى الفريقان في تحقيق أكبر فوز بنتيجة (5-1)، بدأها الأهلي خلال لقاء المربع الذهبي في موسم 2003/2004، ليعوضها الهلال في إياب الموسم الماضي وهي آخر مواجهة جمعت الناديين.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

يقام لقاء القمة، مساء الجمعة المقبل، في تمام السابعة وخمسون دقيقة ( 7:50 م ) بتوقيت السعودية، السادسة وخمسون دقيقة ( 6:50 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة وخمسون دقيقة ( 4:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والهلال فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

من المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بتغطية أحداث اللقاء عبر فضائية SSC Sports 1 .

وبشأن معلق مباراة الهلال والأهلي فقد أسندت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث القمة.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي وموعد المواجهة القادمة

أسفرت قمة مباريات الأسبوع العاشر في الدوري السعودي، حيث مباراة الهلال والأهلي ، عن تعادل إيجابي بين الفريقين في المواجهة رقم 99 بين الناديين العريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، حيث افتتح نجم وسط المنتخب السعودي سالم الدوسري النتيجة بعد مرور 10 دقائق فقط، ليتمكن الأسود من التعادل مع الدقيقة 71 عن طريق لاعب الوسط السعودي الشاب عبدالرحمن عبدالله غريب.

وحول المواجهات المقبلة لكلا الفريقين، فمن المقرر أن يستضيف الزعيم مساء يوم الخميس المقبل 11/4 فريق ضمك، وذلك على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، في إطار مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

أما قلعة الكؤوس، فسيتضيف مساء يوم الأربعاء القادم 11/5 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) نادي الباطن، ضمن لقاءات الأسبوع الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت أحداث اللقاء اعتراضًا رسميًا من إدارة الأهلي على حكم اللقاء محمد الهويش، مطالبين الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إسناد أي مباراة لـ أهلي جدة للحكم المذكور.

وذكر الأهلي في بيان رسمي منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الأخطاء التحكيمية للهويش تسببت في حرمان الإمبراطور من نقاط المباراة الثلاث أمام الهلال.

وعزت إدارة الفريق سوء أداء حكم اللقاء، إلى عدم النجاح في استخدام تقنية الفار وهو أثار على سلامة القرارات خلال المواجهة، بحسب البيان.

الخاتمة

استعرضنا خلال السطور الماضية، موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في الموسم الحالي ، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي والهلال في الدوري السعودي ، وكذلك نتيجة مباراه الهلال والأهلي وموعد المواجهة المقبلة .