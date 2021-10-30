آخر أخبار مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة النصر والفيحاء ، في ختام مباريات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب يستضيف مساء اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 ، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، مواجهة قوية وهامة تجمع نادي الفيحاء والنصر ، وهي المباراة التي يُنتظر أن تجذب المشاهدين والأنصار للفريقين خاصة في ظل المنافسة الشرسة بينهم في جدول البطولة السعودية.

سنتعرف في السطور المقبلة على موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إضافة إلى تاريخ مواجهات النصر والفيحاء في مختلف المسابقات السعودية.

مباراة النصر والفيحاء

مواجهة صعبة تنتظر العالمي اليوم، في إطار مباريات الدوري السعودي ، أمام أصحاب الأرض نادي الفيحاء، الوافد الجديد نسبيًا على البطولات الرياضية السعودية، إلا أنه في الموسم الحالي يقدم أداءً متميزًا، دفعه لاحتلال المركز السادس في مشاركته الرابعة في دوري المحترفين السعودي .

وخاض نادي الفيحاء السعودي في الموسم الحالي 8 جولات، نجح في تحقيق الفوز في 4 منها على حساب الاتحاد والرائد بنتيجة (1-0) والطائي (3-1) والأهلي (2-0).

وحقق الفريق تعادلًا وحيدًا إيجابيًا (1-1) مع الفتح، بينما تلقى 3 هزائم أمام الفيصلي والشباب بنتيجة (1-2) والباطن (0-2).

وحصد الفيحاء حتى الآن 13 نقطة وصافي (2) هدف، يحتل بها المركز السادس في الجدول، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ولدى الفريق مباراة مؤجلة أمام الهلال من الأسبوع الرابع.

في المقابل، يدخل نادي النصر السعودي مواجهة اليوم، باحثًا عن الفوز من أجل مواصلة ملاحقة الكبار على صدارة الدوري السعودي للمحترفين .

ولعب النصر في الموسم الجاري 7 مباريات فقط، بسبب ظروف مشاركته في مسابقة دوري أبطال آسيا .

وتمكن العالمي من جمع 12 نقطة وصافي (4) أهداف، يحتل بهم المرتبة السابعة في جدول البطولة السعودية، ولدى الفريق مباراتان مؤجلتان مع الطائي من الأسبوع الرابع، والهلال من الأسبوع الثامن.

ونجح النصر في تحقيق الفوز هذا الموسم في 4 مباريات على حساب أندية ضمك (4-1) والتعاون وأبها بنتيجة (3-1)، وكذلك الباطن (1-0).

وذاق الفريق مرارة الهزيمة 3 مرات أمام الفيصلي (1-2) والاتحاد (3-1) والاتفاق (0-1).

تاريخ مواجهات النصر والفيحاء

منذ ظهور الفيحاء في المشاركات المحلية السعودية، في موسم 2008/2009، جمعت الفريقين 9 مواجهات، في مختلف المسابقات.

كان للعالمي النصيب الأكبر في عدد مرات الفوز برصيد 6 انتصارات، وحقق الفيحاء الفوز في مواجهة واحدة، وحسم التعادل مباراتين.

على صعيد الأهداف، سجل النصر 22 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أما عن أكبر فوز تحقق في تاريخ لقاءات النصر والفيحاء كانت من نصيب أصحاب القمصان الصفر، وذلك بنتيجة (6-0) خلال دور الـ16 في كأس خادم الحرمين موسم 2018/2019 .

وإليكم مجمل نتائج مواجهات الناديين في الصورة أدناه:

موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة

تُلعب المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق ( 7:50 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق ( 6:50 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والفيحاء، فبحسب متابعتنا في ثقفني فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إسناد القيادة التحكيمية الخاصة باللقاء للحكم الدولي التشيلي كريستيان فيريرا.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث اللقاء، وذلك عبر فضائية SSC 1 .

أما عن معلق مباراة الفيحاء والنصر فيتولى المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات النصر والفيحاء في مختلف البطولات والمسابقات السعودية.