نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش القادمة الأحد 31 أكتوبر والقنوات الناقلة الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق وجماهير الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش القادمة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد الموافق 31 أكتوبر، حيث يستضيف استاد برج العرب المباراة المنتظرة لحساب الجولة الثانية من عمر الدوري، كان الفارس الأبيض قد نجح في تخطي عقبة إنبي في الجولة الأولى بالفوز عليه بهدفين دون رد، لذلك يسعى كارتيرون في مواصلة سلسلة الانتصارات والبداية القوية نحو الاحتفاظ باللقب الغالي.

يدخل الفارس الأبيض المباراة برصيد 3 نقاط بعد أن حقق أولى الانتصارات على إنبي بهدفين دون رد، وقدم لاعبوا الأبيض مستوى متميز رغم قوة المنافس وامتلاكه لمجموعة متميزة من اللاعبين، ويعلم الفارس الأبيض صعوبة الدوري هذا الموسم، وقوة أندية الدوري الممتاز وقوة المنافسين لذلك يسعى نحو عدم ضياع أي نقاط من بداية الموسم، لأن التعويض سيكون صعب للغاية.

من ناحية أخرى يسعى طلائع الجيش نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بثلاثية، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا الفريقين، لرغبة كل فريق في انتزاع الثلاث نقاط.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك القادمة في الدوري ضد طلائع الجيش، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الحالي 2021، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

يلتقي الأحد الأهلي ضد البك الأهلي لحساب الجولة الثانية من عمر الدوري، حيث يحتضن استاد السلام مباراة الأهلي والبنك الأهلي المنظرة، والمقرر لها الأحد الموافق 31 أكتوبر الحالي 2021، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

صراع الدوري المشتعل منذ البداية

اشتعل الصراع على الدوري المصري الممتاز منذ بدايته، المارد الأحمر لا يرضى بغير التتويج بالدوري هذا الموسم، ومهما توج الأهلي من ألقاب تظل بطولة الدوري هي الأهم لجماهير المارد الأحمر، ولذلك شاهدنا البداية القوية للأهلي في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي والفوز برباعية نظيفة، في المقابل بدأ الفارس الأبيض حامل اللقب الموسم الماضي رحلة الدفاع عن لقبه، بالفوز في الجولة الأولى على إنبي بهدفين دون رد، مع آداء قوي ورائع من قبل الفارس الأبيض.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز. كما أنها تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية الهامة التي تهم الشارع الرياضي المصري والعربي. لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية وازداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021.

بطاقة مباراة الزمالك وطلائع الجيش