نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي القادمة، والمقرر لها اليوم الأحد 2021، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، وسوف تلعب المباراة على استاد المحرق بالإمارات، مباراة يسعى كل فريق من خلالها نحو الحصول على الثلاث نقاط، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا الفريقين، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة السابعة وربع بتوقيت العراق والبحرين، وسيتم نقل المباراة عبر قناة البحرين الرياضية وقناة الرابعة العراقية الرياضية.

يدخل منتخب أسود الرافدين المباراة ساعياً نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل منتخب العراق الأولمبي صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى ضد منتخب جزر المالديف، بنتيجة كبيرة حيث فاز عليه بأربع أهداف دون رد، وكان مقرراً أن يلعب منتخب العراق ضد نظيره منتخب أفغانستان الخميس الماضي، لكن المنتخب الأفغاني انسحب من البطولة، يسعى منتخب أسود الرافدين القوي الفوز على منتخب البحرين، بالرغم من أن المباراة تقام على أرض البحرين، ولذلك لن تكون مباراة سهلة على أيٍ من المنتخبين، لأنها المباراة التي سوف تحسم التأهل.

في المقابل يسعى منتخب البحرين صاحب الأرض والملعب نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وانتزاع الصدارة من منتخب العراق الشقيق، ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني بعد أن حقق الانتصار على منتخب جزر المالديف بثلاثية نظيفة، يسعى منتخب البحرين نحو استغلال عامل الأرض لصالحه، لكنه سوف يصطدم بمنتخب قوي قدم آداء رائع في الجولة الأولى ضد منتخب جزر المالديف.

موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي

يحتضن استاد المحرق بالبحرين مباراة العراق الأولمبي القادمة ضد البحرين، والمقرر لها الأحد 31 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثالثة والحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة بأوزبكستان، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السابعة وربع بتوقيت العراق والبحرين والسعودية، وعند تمام الساعة السادسة وربع بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة الثامنة وربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

من المقرر أن يتم نقل مباراة العراق الأولمبي والبحرين الأولمبي عبر شاشة قناة البحرين الرياضية. وكذلك سيتم نقل المباراة عبر قناة الرابعة العراقية الرياضية. لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناتين وزادت نسبة مشاهدة القناتين.

بطاقة مباراة العراق والبحرين الأولمبي