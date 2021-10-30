نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العربية موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي القادمة، والمقرر لها الأحد 31 أكتوبر الحالي 2021، ويحتضن استاد خليفة الدولي أحداث اللقاء الهام والمنتظر، والذي يأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز نستعرض معكم موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي، وكذلك القنوات الناقلة وترتيب المنتخبين وحظوظ كل منتخب في الصعود إلى النهائيات في أوزبكستان.

يدخل منتخب سوريا المباراة برغبة قوية نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، يحتل منتخب سوريا الأولمبي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، لذلك تعد هذه المباراة هامة لكلا المنتخبين لأنها مباراة حسم بطاقة التأهل والوصول إلى أوزبكستان.

في المقابل يسعى أصحاب الأرض في فرض كلمتهم على المباراة وحسم بطاقة التأهل لصالحه، حيث يحتل منتخب قطر الأولمبي المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوز في الجولتين السابقتين، لذلك لن تكون مباراة سهلة على أيٍ من المنتخبين، لرغبة كل منتخب في حسم المباراة لصالحه والتأهل دون انتظار حساب المركز الثاني.

موعد مباراة سوريا وقطر

يحتضن استاد خليفة الدولي مباراة سوريا الأولمبي ضد قطر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت سوريا وقطر والسعودية، وعند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب قطر المركز الأول برصيد 6 نقاط من الفوز في الجولتين السابقتين، ويأتي منتخب سوريا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب اليمن برصيد نقطة واحدة، وفي المركز الرابع والأخير منتخب سريلانكا بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة

تنتظر جماهير وعشاق المنتخبين العربيين الكبيرين موعد المباراة الهامة، والتي سوف تحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي للفائز منهما. ولو انتهت المباراة بالتعادل فسوف يصعد منتخب قطر مباشرةً إلى أوزبكستان. لكن التعادل لا يخدم منتخب سوريا. وإن كانت أمامه فرصة الصعود في أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني. وسوف يتم نقل المباراة على قناة الكأس القطرية الرياضية.

بطاقة مباراة سوريا وقطر الأولمبي