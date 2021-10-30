نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن وفلسطين الأولمبي 31\10\2021 والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأردن وفلسطين الأولمبي القادمة، والمقرر لها الأحد 31 أكتوبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني أحداث اللقاء الهام والمنتظر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 بأوزبكستان تحت 23 سنة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين، وسوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، عن موعد مباراة الأردن وفلسطين الأولمبي، وما هي القنوات الناقلة للمباراة وموقف الفريقين في ترتيب المجموعة.

يدخل منتخب النشامى الأولمبي المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب تركمنستان بهدف دون رد، لكن مباراة منتخب فلسطين لن تكون سهلة على الإطلاق، لأن المنتخب الفلسطيني يبحث عن الفوز هو الآخر حتى يبقي على حظوظه في الصعود.

من ناحية أخرى يسعى منتخب فلسطين نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، رغم صعوبة المباراة والمهمة حيث أنه يلاقي منتخب قوي على أرضه وهو منتخب الأردن، لكن ليس هناك بديل أمام منتخب فلسطين الأولمبي سوى الفوز على منتخب الأردن، إذا كان يريد الاستمرار في المنافسة على حجز بطاقة التأهل، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأردن وفلسطين

يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني مباراة منتخب الأردن الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا ضد منتخب فلسطين، والمقرر لها الأحد القادم الموافق 31 أكتوبر الحالي، وذلك لحساب الجولة الثالثة من التصفيات، وسوف تنطلق صافرة المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين والسعودية، وعند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة 18:00 حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة

تمتلك قناة الأردن الرياضية حقوق نقل مباريات المجموعة السادسة والتي تلعب على أرض الأردن. ولم يتم حتى الآن تحديد قنوات أخرى سوف تنقل المباراة. كما لم يتم تحديد معلق المباراة. وعند ورود معلومات جديدة بهذا الشأن سنوافيكم بها في الحال.

بطاقة مباراة الأردن وفلسطين الأولمبي