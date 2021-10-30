أهداف مباراة ليفربول وبرايتون 2-2 اليوم 30 أكتوبر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعادل ليفربول 2-2 مع برايتون في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على ملعب أنفيلد وضع جوردان هندرسون فريق الريدز في المقدمة بعد أربع دقائق فقط من بداية اللعب عن طريق تمريرة من محمد صلاح حيث سددها في الزاوية العليا من المرمي مسجلا أول أهداف المباراة وجاء الهدف الثاني عندما ضاعف السنغالي ساديو ماني الفارق عن طريق ضربة رأس من مسافة قريبة ، بمساعدة من البديل أليكس أوكسليد-تشامبرلين قبل أن يقلص إينوك مويبو الفارق بتسديدة جريئة من زاوية المنطقة.
وفي الدقيقة ال65 من عمر المباراة حيث سجل هدف التعادل اللاعب تروسارد الذي راوغ اليسون بيكر للخروج من المرمي عندما قطع تمريرة ادم لالانا وسددها في المرمي معلنا التعادل وحرمان ليفربول من الثلاثة نقاط ليحصل علي نقطة واحدة فقط تجعلها في المركز الثاني خلف المتصدر تشيلسي.
أهداف مباراة ليفربول وبرايتون 2-2
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