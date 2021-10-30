نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل جديد للبارسا.. مباراة دينامو كييف وبرشلونة دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة دينامو كييف وبرشلونة ، يبحث برشلونة عن أمل جديد في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 وذلك حين يلتقي يوم الثلاثاء المقبل 2 نوفمبر 2021، مضيفه دينامو كييف، وذلك على ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن مرحلة الإياب من المجموعة الخامسة في الشامبيونز ليج.

نتناول سويًا خلال السطور القليلة المقبلة، موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة والقنوات الناقلة ، ومشوار الفريقين حتى الآن في المسابقة الأوروبية الكبرى، علاوة على تاريخ مواجهات برشلونة ودينامو كييف .

مباراة دينامو كييف وبرشلونة

بعد إقالة مدربه المثير للجدل الهولندي رونالدو كومان ، يبدأ البارسا عهدًا جديدًا مع مدربه الجديد ونجمه السابق تشافي هيرنانديز، باحثًا عن النقاط الثلاث، أمام دينامو كييف يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستعيده إلى المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور ثمن النهائي في الـ Champions League .

وخلال مشواره في البطولة، حصد نادي برشلونة الإسباني 3 نقاط فقط، يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق فوز يتيم بهدف على حساب دينامو كييف في لقاء الذهاب، فيما مُني بخسارتين أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنفس النتيجة (3-0).

في المقابل، فقد نادي دينامو كييف الأوكراني بشكل كبير حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، وهو بحاجة إلى الفوز في كافة مبارياته المتبقية، وانتظار نتائج الآخرين.

ويتذيل الفريق الأوكراني المجموعة برصيد نقطة واحدة وصافي (-6) أهداف.

ولم يتمكن دينامو كييف من تحقيق أي نتيجة إيجابية، باستثناء التعادل السلبي مع بنفيكا، غير أنه تلقى هزيمتين في الجولتين الأخيرتين أمام بايرن ميونخ (0-5) وبرشلونة (0-1).

تاريخ لقاءات برشلونة ودينامو كييف

تاريخيًا التقى الفريقان 13 مرة، وذلك من خلال كأس الكؤوس الأوروبية (والتي تم دمجها مع كأس الاتحاد الأوروبي واستحدثت بطولة الدوري الأوروبي)، وكذلك دوري أبطال أوروبا .

نجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في 9 مباريات، فيما أحرز الفريق الأوكراني الفوز 3 مرات فقط، وخيم التعادل على مواجهة واحدة جمعت الناديين العريقين.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز البلوجرانا 25 هدفًا، واستقبل مرماه 13 هدفًا.

ويقتسم الفريقان الفوز بأكبر نتيجة وهي (4-0) والتي حققها دينامو كييف أولًا في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1997، لينجح برشلونة في الثأر وبالنتيجة ذاتها في مواجهة الموسم الماضي من الدور نفسه.

وإليكم مجمل النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين على النحو التالي:

موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة

ستقام المواجهة بين الفريقين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية وأوكرانيا، التاسعة ( 9:00 م )بتوقيت القاهرة ومدريد، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم المباراة فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم الدولي الكراوتي دوجي ستروكان القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المواجهة، وليس من المعلوم حتى كتابة السطور التالية القناة الناقلة للقاء بعد.

وحول معلق مباراة برشلونة ودينامو كييف ، فلم تعلن الشبكة الرياضية القطرية حتى اللحظة عن المعلق الرياضي للمباراة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الناديين ومشوارهما في دوري الأبطال هذا الموسم، وأيضًا تاريخ لقاءات برشلونة ودينامو كييف .