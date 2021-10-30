نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو إيطالي آخر.. مباراه روما وميلان في الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه روما وميلان ، على غرار لقاءات الديربي أو الكلاسيكو الشهيرة في الدوريات الأوروبية، ومنها كلاسيكو ميلان ويوفنتوس ، يحتضن مساء غدٍ الأحد 31 أكتوبر 2021 ، ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما مواجهة قوية وكلاسيكية تجمع الذئاب والروسونيري ، وذلك لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 2021/2022.

في السطور القادمة سنتعرف على موعد مباراة روما وميلان والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في جدول ترتيب أندية الكالشيو هذا الموسم، إضافة إلى تاريخ مواجهات ميلان وروما في الدوري الإيطالي .

مباراه روما وميلان

يخوض الميلان غدًا الأحد، مواجهة صعبة أمام ذئاب روما، على ملعب الأخير في العاصمة الإيطالية.

فبينما يسعى وصيف النسخة الماضية من الـSerie A إلى مواصلة ملاحقة نابولي المتصدر، دخل روما على خط المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وخلال 10 جولات مضت من عمر الدوري الإيطالي ، نجح نادي روما الإيطالي في حصد 19 نقطة وصافي (8) أهداف، مكنته من احتلال المركز الرابع في المسابقة المحلية.

ونجح الذئاب في تحقيق الانتصار في 6 مباريات على حساب فيورنتينا (3-1) وساليرنيتانا (4-0) ثم ساسولو وكالياري بنفس النتيجة (2-1)، وأودينيزي (1-0) وإمبولي (2-0).

وتعادل روما في مباراة واحدة سلبيًا مع نابولي.

بينما تلقى 3 هزائم أمام هيلاس فيرونا ولاتسيو بنتيجة واحدة (2-3) بالإضافة إلى يوفنتوس (0-1).

على الجانب الآخر، يقدم نادي ميلان الإيطالي واحدًا من أفضل مواسمه، حيث ينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي.

حيث تمكنت كتيبة الإيطالي ستيفانو بيولي من حصد 28 نقطة وصافي (14) هدف، يحتل بها وصافة الكالشيو ، بفارق 5 أهداف فقط عن نابولي صاحب الصدارة.

ونجح الميلان هذا الموسم في تحقيق 9 انتصارات على حساب أندية سامبدوريا وتورينو بنتيجة واحدة (1-0) وكالياري (4-1) ولاتسيو وفينيزيا بنفس النتيجة (2-0)، وكذلك سبيزيا (2-1) وأتلانتا وهيلاس فيرونا (3-2)، إضافة لـ بولونيا (4-2).

وحقق الروسونيري التعادل في مباراة واحدة أمام اليوفي بنتيجة (1-1).

موعد مباراه روما وميلان والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ الأحد، في تمام الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت القاهرة وروما، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة روما وميلان ، فقد أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إسناد المهمة إلى الحكم الدولي فابيو ماريسكا.

تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب Lega Serie A YouTube بنقل أحداث الكلاسيكو الإيطالي ، إضافة إلى قنوات Sport TV2 Potugal و Sport 2 Hungary و Arena Sport 1 HD Serbia و BT Sport 1 HD و Arena Sport 4 HD Croatia و Match! TV و DAZN 1HD Italia و S Sport 2 HD.

أما عن معلق مباراة روما وميلان فقد أعلنت قناة الدوري الإيطالي عن تولي المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا سويًا على موعد مباراة روما وميلان والقنوات الناقلة ، إضافة رحلة الناديين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات ميلان وروما .