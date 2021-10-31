طاقم التحكيم لمباراة الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن حكام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لإدارة مباراتي الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وقال عبد الفتاح في برنامج “صباح أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورتس: “حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو “محمود عاشور” وحكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو الحكم “أمين عمر”.

وتابع عبد الفتاح: “بعض الناس يسودهم لون البشرة والأهواء والمصالح الشخصية، وبعض الناس يفسرون ملاحظاتي وانسحابي من الإعلام بناء على مزاجهم واهتماماتهم، في الفترة القادمة سنعمل بجد في صمت، وأكمل “لن أقول أكثر من ذلك، لا يوجد تحكيم خاطئ في العالم”.

وأضاف: “أتمنى للقائمين بتحليل التحكيم أن يتفهموا كل مستجدات قانون الاتحاد الدولي لئلا يكرروا أخطاءهم بالهجوم علي، حينها قلت إن أول عقوبة للزمالك ضد إنبي كانت 50-50 وانتقدوني رغم أن هذا الأمر يسمى منطقة رمادية في القانون”.

وعن فريق الحكام في القمة قال عبد الفتاح: “نحن نناقش فكرة تعيين حكام أوروبيين أو عرب لإدارة القمة لأن لا الأهلي ولا الزمالك طلبا تعيين حكام” ، لذلك سيتم تعيين حكم مصري لإدارة هذه المباراة المهمة، ويجب أن يكون هذا التحكيم بالنسبة للمسابقات الكبرى، يتمتع الحكام الدوليون بخبرة واسعة.

وختم: “لدينا 8 حكام في القائمة الدولية، في الدور الأول لدينا 4 حكام دوليين، وفي الدور الثاني سيكون لدينا 4 حكام آخرين”.