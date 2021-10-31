موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع مباراة شيقة تجمع بين اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني، مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 16:15 بتوقيت المغرب والجزائر 17:15 بتوقيت مصر 18:15 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد، على أن تبث على قناة بي أن سبورت اتش دي 1 بصوت المعلق السوداني سوار الذهب، فيما يدير لقاء اليوم بين أتلتيكو وبيتيس الحكم “خافيير ألبيرولا روخاس” .

يدخل نادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم محتلا المركز السادس في جدول الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة جمعها من 10 مباريات، ويسعى اللوس إنديوس للفوز خلال هذه المباراة لحصد نقاطها للحاق بأندية المقدمة، فيما يأتي ريال بيتيس بالمركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة كسبها من 11 مباراة، والذي سيخوض هذا اللقاء الكروي لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم نحو المركز الثاني لمن جدول ترتيب الدوري الإسباني .

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس اليوم

اليوم السبت 31-10-2021 الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

الجولة 12 من بطولة الدوري الاسباني

ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد

القنوات الناقلة : بي أن سبورت اتش دي 1